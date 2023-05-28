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ملتقى دولي بتونس حول "جودة المعلومات المالية: تحدي للشركات وضرورة للمستثمر" يوم 31 ماي 2023

Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 14:53 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تحتضن تونس يوم 31 ماي 2023 ملتقى دوليا حول موضوع "جودة المعلومات المالية: تحدي للشركات وضرورة للمستثمر".
وينتظم هذا الملتقى الدولي في اطار اشغال الاجتماع السنوي الحادي والعشرون لمنظمة المعهد الفرنكوفوني للتعديل المالي من 31 ماي الى 2 جوان 2023، الذي تستضيفه هيئة السوق المالية التونسية بوصفها هيئة التعديل والرقابة على الأسواق المالية.
وتشهد هذه التظاهرة مشاركة العديد من الخبراء الماليين التونسيين والدوليين بالإضافة إلى حضور رئيس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
وتتولى هيئة السوق المالية التونسية، حاليا، رئاسة هذه المنظمة الدولية الهامة الناشطة في مجال التعديل المالي والرقابة على أسواق المال للدول الفرونكوفونية.
ويمثل اختيار هيئة السوق المالية لتنظيم هذه التظاهرة الدولية الهامة اعترافا بمدى تطور السوق المالية التونسية خلال السنوات الأخيرة خاصة على مستوى الإطار القانوني والرقابي طبقا لأفضل الممارسات الجاري بها العمل في الأسواق المالية الدولية ولما تقدمه من ضمانات لنزاهة وشفافية المعاملات بالنسبة للمستثمرين التونسيين والأجانب.





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