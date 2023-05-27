مجموعة تفادي النزول... امل حمام سوسة و اولمبيك سيدي بوزيد ينزلان الى الرابطة الثانية

نزل كل من امل حمام سوسة و اولمبيك سيدي بوزيد مساء اليوم السبت بطولة الرابطة المحترفة الثانية في اعقاب الجولة الختامية من منافسات تفادي النزول لبطولة الرابطة الاولى لكرة القدم.

ولم يغير الانتصار الذي حققه امل حمام سوسة على حساب النادي البنزرتي بنتيجة 1-صفر من مصير الفريق الذي غادر بطولة قسم الاضواء بعد ان انهى ابناء حمام سوسة منافسات تفادي النزول في المركز السادس و الاخير ب11 نقطة كما لم يجدي الفوز الذي حققه اولمبيك سيدي بوزيد خارج قواعده امام مستقبل سليمان بنتيجة 2-1 اذ بقي اولمبيك سيدي بوزيد في المركز قبل الاخير ب12 نقطة وغادر الرابطة الاولى.



ومن جهته نجح نجم المتلوي في انقاذ الموقف بعد خسارته جزائيا في مباراة النادي البنزرتي اثر الاثارة التي تقدم بها هذا الاخير حيث توفق ابناء المتلوي في الانتصار على الملعب التونسي بنتيجة 2-1 وتامين المركز الرابع ب14 نقطة بالتالي ضمان البقاء في الرابطة الاولى.



السبت 27 ماي 2023

ملعب سليمان

مستقبل سليمان-اولمبيك سيدي بوزيد 1-2

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة-النادي البنزرتي 1-صفر

ملعب المتلوي

نجم المتلوي-الملعب التونسي 2-1



الترتيب

1- الملعب التونسي 22 10

2- النادي البنزرتي 19 10

3- مستقبل سليمان 16 10

4- نجم المتلوي 14 10

-------------------------------------------------------------------------------

5- اولمبيك سيدي بوزيد 12 10 نزل الى بطولة الرابطة الثانية

6- امل حمام سوسة 11 10 نزل الى بطولة الرابطة الثانية





