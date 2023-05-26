Babnet

اهم المؤشرات بتقرير النجاعة التنموية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2023

Publié le Vendredi 26 Mai 2023 - 16:59 قراءة: 0 د, 48 ث
      
من مبعوثة "وات" فاتن الباروني - تضمن تقرير النجاعة التنموية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2023، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية 58 لمجموعة البنك المنعقدة بشرم الشيخ اهم المؤشرات التي سجلتها القارة في
المجال التنموي، وهي كالاتي:

//استثمار إجمالي 2ر8 مليار دولار في سنة 2022، بارتفاع نسبته 37 بالمائة مقارنة بالمستويات المسجلة في 2021

//حوالي 60 بالمائة من تمويلات البنك تعلقت بقروض استثمارية، مقابل 50 بالمائة في 2021

// شملت 45 بالمائة من الاستثمارات تمويلات مناخية، بما فيها 63 بالمائة خصصت للتكيف مع التغيرات المناخية

//خصصت 26 بالمائة من التمويلات لإدخال إفريقيا إلى مرحلة التصنيع

// 25 بالمائة من إجمالي التمويلات خصصت لتحسين جودة حياة سكان إفريقيا

// توجهت 22 بالمائة من التمويلات للغذاء في إفريقيا و18 بالمائة منها لـ"إدماج إفريقيا" و9 بالمائة لـ"إضاءة إفريقيا وتزويدها بالطاقة"

//تمكين 3ر1 مليون شخص من النفاذ إلى الكهرباء و3ر12 مليون شخص إلى خدمات جديدة أو أفضل للماء والصرف الصحي

//استفاد ما يزيد عن 4 ملايين شخص من عمليات البنك الإفريقي للتنمية في القطاع الخاص



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267279


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الجمعة 26 ماي 2023 | 6 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:15 19:30 16:07 12:23 05:05 03:18
Babnet
23°
 Babnet25° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1827°-1728°-1925°-1924°-18
  • Avoirs en devises
    21704,0

  • (26 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33757 DT        1$ =3,10450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mai)   317,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    