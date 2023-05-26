اهم المؤشرات بتقرير النجاعة التنموية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2023

من مبعوثة "وات" فاتن الباروني - تضمن تقرير النجاعة التنموية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2023، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية 58 لمجموعة البنك المنعقدة بشرم الشيخ اهم المؤشرات التي سجلتها القارة في

المجال التنموي، وهي كالاتي:



//استثمار إجمالي 2ر8 مليار دولار في سنة 2022، بارتفاع نسبته 37 بالمائة مقارنة بالمستويات المسجلة في 2021



//حوالي 60 بالمائة من تمويلات البنك تعلقت بقروض استثمارية، مقابل 50 بالمائة في 2021



// شملت 45 بالمائة من الاستثمارات تمويلات مناخية، بما فيها 63 بالمائة خصصت للتكيف مع التغيرات المناخية



//خصصت 26 بالمائة من التمويلات لإدخال إفريقيا إلى مرحلة التصنيع



// 25 بالمائة من إجمالي التمويلات خصصت لتحسين جودة حياة سكان إفريقيا



// توجهت 22 بالمائة من التمويلات للغذاء في إفريقيا و18 بالمائة منها لـ"إدماج إفريقيا" و9 بالمائة لـ"إضاءة إفريقيا وتزويدها بالطاقة"



//تمكين 3ر1 مليون شخص من النفاذ إلى الكهرباء و3ر12 مليون شخص إلى خدمات جديدة أو أفضل للماء والصرف الصحي



//استفاد ما يزيد عن 4 ملايين شخص من عمليات البنك الإفريقي للتنمية في القطاع الخاص







