البطولة الفرنسية: باريس سان جيرمان يتأهب للتتويج بلقبه الحادي عشر

يقف باريس سان جيرمان على بعد خطوة من تتويجه بلقب البطولة الفرنسية لكرة القدم للمرة الـ11 بتاريخه عندما يحل ضيفا على ستراسبورغ غدا السبت ضمن الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من المسابقة.

ويتصدر فريق العاصمة الفرنسية بفارق ست نقاط عن لنس الثاني الذي يستضيف أجاكسيو (84 مقابل 78)، وسيكفيه تعادل أمام ستراسبورغ لتحقيق لقبه الثاني تواليًا والحادي عشر في تاريخه ليفض الشراكة مع سانت إتيان.

ورغم أنه يتجه نحو لقب تاسع في آخر 11 موسمًا، فإن عدم حسمه بعد قبل جولتين من النهاية يعكس الصعوبات التي عانى منها الفريق في الأشهر الأخيرة، بعد أن خرج من ثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الالماني على غرار الموسم الماضي عندما سقط أمام ريال مدريد الاسباني، ليستمر البحث عن لقب أول في رابطة الابطال في تاريخه.



