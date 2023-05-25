بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الختامية

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي الجمعة 26 والسبت 27 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا على النحو الاتي :



الجمعة 26 ماي 2023

المجموعة الاولى

ملعب المرسى

مستقبل المرسى - النادي البنبلي الحكم مروان الخماري

ملعب رادس

النجم الرادسي - مستقبل قابس الحكم رشدي قزقز

ملعب قربة

النادي القربي - مستقبل وادي الليل الحكم نعيم حسني

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - امل جربة الحكم عبد الحميد بدر الدين

ملعب تطاوين

امل الرقبة - مستقبل المحمدية الحكم يسري بوعلي

ملعب مدنين

اولمبيك مدنين - شبيبة القيروان الحكم حسام بولعراس



السبت 27 ماي 2023

المجموعة الثانية

ملعب القلعة

القلعة الرياضية - الترجي الجرجيسي الحكم محمد السبوعي

ملعب مساكن

هلال مساكن - سبورتينغ بن عروس الحكم خالد قويدر

ملعب المهدية

مكارم المهدية - شبيبة العمران الحكم بسام بلعيد

ملعب المكنين

سبورتينغ المكنين - قوافل قفصة الحكم وائل العجنقي

ملعب قابس

الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي الحكم سفيان جباره

ملعب جربة حومة السوق

جمعية جربة - نادي حمام الانف الحكم امير لوصيف







