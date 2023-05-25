بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الختامية

في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي الجمعة 26 والسبت 27 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا على النحو الاتي :
الجمعة 26 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب المرسى
مستقبل المرسى - النادي البنبلي الحكم مروان الخماري
ملعب رادس
النجم الرادسي - مستقبل قابس الحكم رشدي قزقز
ملعب قربة
النادي القربي - مستقبل وادي الليل الحكم نعيم حسني
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - امل جربة الحكم عبد الحميد بدر الدين
ملعب تطاوين
امل الرقبة - مستقبل المحمدية الحكم يسري بوعلي
ملعب مدنين
اولمبيك مدنين - شبيبة القيروان الحكم حسام بولعراس
السبت 27 ماي 2023
المجموعة الثانية
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - الترجي الجرجيسي الحكم محمد السبوعي
ملعب مساكن
هلال مساكن - سبورتينغ بن عروس الحكم خالد قويدر
ملعب المهدية
مكارم المهدية - شبيبة العمران الحكم بسام بلعيد
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - قوافل قفصة الحكم وائل العجنقي
ملعب قابس
الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي الحكم سفيان جباره
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة - نادي حمام الانف الحكم امير لوصيف
الجمعة 26 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب المرسى
مستقبل المرسى - النادي البنبلي الحكم مروان الخماري
ملعب رادس
النجم الرادسي - مستقبل قابس الحكم رشدي قزقز
ملعب قربة
النادي القربي - مستقبل وادي الليل الحكم نعيم حسني
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - امل جربة الحكم عبد الحميد بدر الدين
ملعب تطاوين
امل الرقبة - مستقبل المحمدية الحكم يسري بوعلي
ملعب مدنين
اولمبيك مدنين - شبيبة القيروان الحكم حسام بولعراس
السبت 27 ماي 2023
المجموعة الثانية
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - الترجي الجرجيسي الحكم محمد السبوعي
ملعب مساكن
هلال مساكن - سبورتينغ بن عروس الحكم خالد قويدر
ملعب المهدية
مكارم المهدية - شبيبة العمران الحكم بسام بلعيد
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - قوافل قفصة الحكم وائل العجنقي
ملعب قابس
الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي الحكم سفيان جباره
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة - نادي حمام الانف الحكم امير لوصيف
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