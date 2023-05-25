Babnet

بطولة الرابطة الثانية: تعيينات حكام مباريات الجولة الختامية

Publié le Jeudi 25 Mai 2023 - 18:19 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مباريات الجولة الختامية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم موسم 2022-2023 بمجموعتيها الاولى والثانية والتي ستدور يومي الجمعة 26 والسبت 27 ماي الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة زوالا على النحو الاتي :
 
الجمعة 26 ماي 2023
المجموعة الاولى
ملعب المرسى
مستقبل المرسى - النادي البنبلي الحكم مروان الخماري
ملعب رادس
النجم الرادسي - مستقبل قابس الحكم رشدي قزقز
ملعب قربة
النادي القربي - مستقبل وادي الليل الحكم نعيم حسني
ملعب جندوبة
جندوبة الرياضية - امل جربة الحكم عبد الحميد بدر الدين
ملعب تطاوين
امل الرقبة - مستقبل المحمدية الحكم يسري بوعلي
ملعب مدنين
اولمبيك مدنين - شبيبة القيروان الحكم حسام بولعراس
 
السبت 27 ماي 2023
المجموعة الثانية
ملعب القلعة
القلعة الرياضية - الترجي الجرجيسي الحكم محمد السبوعي
ملعب مساكن
هلال مساكن - سبورتينغ بن عروس الحكم خالد قويدر
ملعب المهدية
مكارم المهدية - شبيبة العمران الحكم بسام بلعيد
ملعب المكنين
سبورتينغ المكنين - قوافل قفصة الحكم وائل العجنقي
ملعب قابس
الملعب القابسي - الملعب الصفاقسي الحكم سفيان جباره
ملعب جربة حومة السوق
جمعية جربة - نادي حمام الانف الحكم امير لوصيف
 


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267217


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 25 ماي 2023 | 5 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:14 19:30 16:07 12:23 05:05 03:19
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1725°-1727°-1728°-1924°-20
  • Avoirs en devises
    21592,4

  • (25 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33459 DT        1$ =3,09410 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 mai)   627,2 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    