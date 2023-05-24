جزيرة جربة تحتضن نهائيات بطولة الغولف (سيدات و رجال )

تحتضن جزيرة جربة بداية من يوم غد الخميس الادوار النهائية لبطولة تونس في رياضة الغولف (سيدات و رجال ) لتتواصل الى يوم الاحد المقبل.

ويشارك في البطولة حوالي 80 لاعبا و لاعبة للمراهنة على الألقاب في مختلف الأصناف.

البرنامج :

الخميس 25 ماي 2023 :

الساعة 09 و00 دق : بداية المنافسات

الجمعة 26 ماي 2023 :

الساعة 09 و00 دق : منافسات اليوم الثاني الصنف الوطني رجال

منافسات اليوم الأول الصنف الوطني للسيدات

منافسات اليوم الأول الصنف الأوّل رجال

السبت 27 ماي 2023 :

الساعة 09 و00 دق: منافسات اليوم الثالث الصنف الوطني رجال

منافسات اليوم الثاني الصنف الوطني للسيدات

منافسات اليوم الثاني الصنف الأوّل رجال



الأحد 28 ماي 2023:

الساعة 09 و00 دق: انطلاق منافسات اليوم الختامي

الساعة 15 و30 دق: حفل تتويج الفائزين



