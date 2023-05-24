جزيرة جربة تحتضن نهائيات بطولة الغولف (سيدات و رجال )

تحتضن جزيرة جربة بداية من يوم غد الخميس الادوار النهائية لبطولة تونس في رياضة الغولف (سيدات و رجال ) لتتواصل الى يوم الاحد المقبل.
ويشارك في البطولة حوالي 80 لاعبا و لاعبة للمراهنة على الألقاب في مختلف الأصناف.
البرنامج :
الخميس 25 ماي 2023 :
الساعة 09 و00 دق : بداية المنافسات
الجمعة 26 ماي 2023 :
الساعة 09 و00 دق : منافسات اليوم الثاني الصنف الوطني رجال
منافسات اليوم الأول الصنف الوطني للسيدات
منافسات اليوم الأول الصنف الأوّل رجال
السبت 27 ماي 2023 :
الساعة 09 و00 دق: منافسات اليوم الثالث الصنف الوطني رجال
منافسات اليوم الثاني الصنف الوطني للسيدات
منافسات اليوم الثاني الصنف الأوّل رجال
الأحد 28 ماي 2023:
الساعة 09 و00 دق: انطلاق منافسات اليوم الختامي
الساعة 15 و30 دق: حفل تتويج الفائزين
ويشارك في البطولة حوالي 80 لاعبا و لاعبة للمراهنة على الألقاب في مختلف الأصناف.
البرنامج :
الخميس 25 ماي 2023 :
الساعة 09 و00 دق : بداية المنافسات
الجمعة 26 ماي 2023 :
الساعة 09 و00 دق : منافسات اليوم الثاني الصنف الوطني رجال
منافسات اليوم الأول الصنف الوطني للسيدات
منافسات اليوم الأول الصنف الأوّل رجال
السبت 27 ماي 2023 :
الساعة 09 و00 دق: منافسات اليوم الثالث الصنف الوطني رجال
منافسات اليوم الثاني الصنف الوطني للسيدات
منافسات اليوم الثاني الصنف الأوّل رجال
الأحد 28 ماي 2023:
الساعة 09 و00 دق: انطلاق منافسات اليوم الختامي
الساعة 15 و30 دق: حفل تتويج الفائزين
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