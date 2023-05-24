البطولة العربية لالعاب القوى لاقل من 23 سنة: التونسية سندة قرمة تحرز فضية الاطاحة بالمطرقة

احرزت التونسية سندة قرمة يوم الثلاثاء الميدالية الفضية في مسابقة الاطاحة بالمطرقة ضمن منافسات البطولة العربية لالعاب القوى لاقل من 23 عاما التي تدور وقائعها بملعب العاب القوى برادس الى غاية 24 ماي الجاري.



وحققت سندة قرمة رمية بلغت طولها 55م فاصل 87 صم في حين عادت الميدالية الذهبية للمصرية روان بركات (60م فاصل 25 صم) والميدالية البرونزية لمواطنتها ندى سليمان (55م و29 صم).





