الالعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023) - الاتحادان الدولي والافريقي للكانوي كاياك يقدمان هبة ب20 قاربا

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اعلنت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية اليوم الثلاثاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ان الاتحادين الدولي والافريقي للكانوي كاياك قدما هبة ب20 قاربا بمناسبة احتضان تونس دورة الالعاب الافريقية الشاطئية المقررة بمدينة الحمامات من 23 الى 30 جوان الجاري.وتوجهت اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية، الجهة المنظمة للنسخة الثانية من دورة الالعاب الافريقية الشاطئية، بالشكر للاتحاد الدولي للكانوي كاياك ورئيسه توماس كونيتزيكو والاتحاد الافريقي للعبة وعلى راسه جواو كوستا اليغري لمنحهما هذه الهبة التي وصلت يوم الثلاثاء الى ميناء رادس بهدف استغلالها في مسابقة الكاياك البحري التي ستدور منافساتها بياسمين الحمامات وفق المواصفات الدولية.وتجدر الاشارة الى ان مسابقة الكاياك البحري ستقام يوم 30 جوان.