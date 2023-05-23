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وزير الشّؤون الخارجيّة يلتقي بالقائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بتونس

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 30 ث
      
التقى وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج نبيل عمّار، اليوم الثلاثاء، بالقائم بأعمال سفارة جمهورية العراق بتونس عبد الحكيم القصاب.

وكان اللّقاء مناسبة أبرز خلالها الوزير العلاقات العريقة القائمة بين تونس والعراق والحركية التي يشهدها التعاون في الآونة الأخيرة، مؤكّدا حرص تونس على مزيد تعزيزه واثراء مجالاته، خاصة في أفق انعقاد الدورة 17 للجنة المشتركة التونسية-العراقية برئاسة وزيري خارجية البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

ومن جهته، أشاد القائم بالأعمال العراقي بمتانة العلاقات التّاريخيّة بين البلدين، معربا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه التّعاون بينهما، ومبرزا حرص بلاده على مزيد تعزيزه وفتح آفاق جديدة أمامه.


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