وكالة النهوض بالصناعة تطلق دورة جديدة من برنامج التكوين "ستارآب II"

أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، من خلال شبكة محاضن المؤسّسات التابعة لها، الثلاثاء، عن إطلاق النسخة الجديدة لبرنامج التكوين والمرافقة "Start'App II" لفائدة حاملي أفكار المشاريع المجددة.



وستسهدف الدورة الجديدة باعثي المشاريع في ولاية القيروان الراغبين منهم في الحصول على علامة "STARTUP ACT" والاستفادة من الإمتيازات ذات الصلة.



وستتولى محضنة المؤسّسات بالقيروان تنظيم الدورة بمقر المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمدينة. وتنطلق فعاليات "ستارآب II" بتنظيم دورة تكوينية تجمع، من 12 وحتّى 16 جوان 2023، بمقر المحضنة،20 مشاركا من حاملي أفكار المشاريع المجددة بهدف تكوينهم ومرافقتهم للحصول على علامة "ستارتاب أكت".



وستتركز الدورة التكوينية على الفرص المتاحة من التشبيك وتبادل التجارب مع تعريف المشاركين بالمزايا المالية وتثمين التجديد.



وتقوم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، منذ ما يزيد عن 20 سنة، بالتصرّف في الشبكة الوطنية لمحاضن المؤسّسات، التّي تعد، اليوم، أكثر من 28 محضنة منتشرة في أغلب مناطق البلاد. وتتوفر للوكالة شبكة من الشركاء العموميين والخوّاص يعملون معا على تطوير برامج دعم المبادرة الخاصّة.







