خصم عشر نقاط من يوفنتوس بسبب صفقات انتقال لاعبين

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم امس الاثنين خصم عشر نقاط من رصيد يوفنتوس في الموسم الحالي في قرار جديد من محكمة إيطالية تحقق في صفقات انتقال لاعبين.

وبعد الخسارة 4-1 أمام مضيفه إمبولي امس، تراجع يوفنتوس أنجح فريق لكرة القدم في إيطاليا، من المركز الثاني إلى السابع في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية برصيد 59 نقطة. وتتبقى له مباراتان هذا الموسم.

ويبتعد يوفنتوس حاليا عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية المربحة الموسم المقبل.

وقال يوفنتوس على تويتر إن "السلطات أبلغته بقرار المحكمة ويحتفظ بحقه في التقدم باستئناف جديد أمام أعلى هيئة رياضية في إيطاليا".

وكانت السلطات قد خصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في جانفي الماضي في قضية انتقال اللاعبين لكن أعلى هيئة رياضية في إيطاليا أمرت سلطات كرة القدم بإعادة النظر في القضية.

وفي الجلسة التي سبقت الحكم الأخير، قال مصدران على صلة وثيقة بالأمر يوم الاثنين إن المدعي العام لكرة القدم في إيطاليا طلب خصم 11 نقطة من رصيد يوفنتوس.

ويواجه يوفنتوس، الذي تملكه شركة قابضة تابعة لعائلة أنيلي، المزيد من العقوبات الرياضية المحتملة بما في ذلك المزيد من خصم النقاط.

وفي قضية منفصلة يحقق الاتحاد الإيطالي في مخالفات مزعومة في مدفوعات النادي للاعبين وكذلك في تعاملات مع وكلاء لاعبين وأندية أخرى. وأمر الاتحاد الإيطالي الأسبوع الماضي بإجراء محاكمة رياضية جديدة ضد يوفنتوس.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت أي عقوبات محتملة قد يجري تطبيقها في إطار هذه المحاكمة الرياضية الجديدة ستؤثر على الموسم الحالي أو الموسم المقبل. ونفى يوفنتوس ارتكاب أي مخالفات وقال إن حساباته تتماشى مع اللوائح.



