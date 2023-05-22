أعرب حزب التكتل الدیمقراطي من أجل العمل والحریات، عن انشغاله مما وصفه "بتدھور وضع الحقوق والحریات معتبرا في بيان له اليوم الاثنين، عقب اجتماع مجلسه الوطني، أن "الھدف هو تصفیة الخصوم السیاسیین ، مطالبا بإطلاق سراح "المعتقلین السیاسیین" والنقابیین والصحافیین والنشطاء الشباب. كما ندد بما سماه ب"بتطویع القضاء وتوظیف الأمن لترھیب الأصوات الناقدة والمعارضة للنظام القائم".



واستنكر الحزب في جانب آخر، تواصل فقدان بعض المواد الاستھلاكیة الحیویة وغیاب السیاسات الكفیلة من قبل السلطة الحاكمة للحد من ارتفاع الأسعار وتفاقم أزمة المالیة العمومیة وارتفاع نسبة البطالة وغیاب الحلول للتعامل مع ھذه الأزمة.



وحذر من تردي الخدمات العمومیة وتخلي الدولة عن الاستثمار في الخدمات الأساسیة وتوفیر مرفق عمومي(صحة، نقل، تعلیم، سكن..)، یلبي حاجیات المواطنین، مطالبا في ھذا السیاق الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المؤسسات الصحیة العمومیة وتوفیر اعتمادات لتمویل الصیدلیة المركزیة وإیجاد حل جذري لمعضلة نقص أطباء الاختصاص في الجھات الداخلیة.



كما أكد على ضرورة اتخاذ خطوات جدیة للحد من ارتفاع الأسعار من خلال دعم الفلاحین، وتفعیل صندوق الجوائح وتوفیر خطوط تمویل لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة والضغط على كلفة الإنتاج وتكثیف عملیات المراقبة.



ودعا المجلس الوطني للتيار كافة القوى الدیمقراطیة والتقدمیة وكل الأحرار والمنظمات الحقوقیة إلى مواصلة النضال القانوني السلمي، دفاعا عن الحریات والدیمقراطیة.



وصادق المجلس المجتمع في دورته العادية، التي خصصها للتداول في الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تمر بھا البلاد، على لجان المؤتمر وعلى تحدید تاریخ انعقاد المؤتمر الرابع لحزب التكتل الدیمقراطي أیام 27 و28 و29 أكتوبر 2023.



