كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يدعو إلى إرساء نقاش واضح وطرح كلّ الإشكاليات والرهانات التي تواجه المنظمة

دعا كاتب عام الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، يوسف العوادني، اليوم الاثنين، إلى تحصين البيت الداخلي للإتحاد العام التونسي للشغل عبر إرساء نقاش واضح إنطلاقا من الأمين العام إلى النقابة الأساسية وطرح كل الإشكاليات والرهانات التي تواجه المنظّمة، وفق تعبيره.



وأوضح العوادني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش إجتماع المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، أنّ "هناك ترتيبات داخلية تهم الشأن النقابي داخل الإتحاد والعلاقة بين هياكله تستدعي إستفاقة من النقابيين والنقابيات لإيجاد الحلول والصيغ الكفيلة بالحفاظ على المنظّمة من التجاذبات التي تهدّدها من الداخل ومن الخارج"، وفق تقديره.

وأشار إلى "أن علاقة المكتب التنفيذي الجهوي بصفاقس بالمركزية النقابية جيدة وواضحة، كما يعمل المكتب التنفيذي الجهوي للشغل على تبليغ مشاغل الجهة إلى المركزية النقابية بكل وضوح وعبر الأطر القانونية وليس خارجها أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، معتبرا أنّ الوضع الإجتماعي المتدهور جهويا ووطنيا بسبب إرتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية يستدعي من الإتحاد الوقوف إلى جانب الفئات الشعبية والطبقات الكادحة كما كان منذ تأسيسه"، على حدّ قوله.

وأكد أنّه تمّ تقديم شكاوى ضدّ كل من أقدم على تشويه قيادات ورموز الإتحاد جهويا وفي المركزية النقابية عبر تدوينات او مقاطع فيديو مباشرة على صفحات التواصل الاجتماعي والتي تمت معاينتها من قبل عدل منفذ وعدل إشهاد قبل تقديم الشكاوي.





