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الرابطة المحترفة الاولى - مباراة متاخرة - نضال اللطيف حكما لمبارة الترجي الرياضي و اتحاد تطاوين

Publié le Lundi 22 Mai 2023 - 19:07 قراءة: 0 د, 34 ث
      
سيدير الحكم نضال اللطيف المباراة المتأخرة التي ستجمع غدا الثلاثاء بملعب حمادي العقربي برادس انطلاقا من الساعة الخامسة مساءا، الترجي الرياضي التونسي وضيفه الاتحاد الرياضي بتطاوين، لحساب الجولة السابعة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الأولى حسب ما أعلنت عنه الادارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين.

وسيساعده أيمن ملولشي كحكم مساعد أول، ووسيم عمارة كحكم مساعد ثاني، و مجدي بالحاج كحكم رابع، في حيين سيكون هيثم القصعي حكما لتقنية الـ"فار" يساعده في ذلك الحكم مروان سعد.
يذكر أنّ الترجي الرياضي التونسي يحتل المركز الخامس، في مجموعة التتويج، برصيد 11 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر النجم الرياضي الساحلي، بينما يقبع الاتحاد الرياضي بتطاوين في المركز الثامن والأخير برصيد 3 نقاط.

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