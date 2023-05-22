أنس جابر تحافظ على المركز السابع في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس

حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها السابع في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس الصادر اليوم الاثنين.

وشهد التصنيف الجديد، على مستوى ترتيب اللاعبات العشرة الأوليات، ارتقاء اللاعبة الكازخية ايلينا ريباكينا الحائزة على بطولة روما للماسترز الى المركز الرابع، مقابل تراجع الفرنسية كارولين غارسيا الى المركز الخامس والأمريكية كوكو غوف الى المركز السادس.

وكان لتأثير الاصابات والانسحاب المبكر من بطولة أستراليا المفتوحة، وبطولتي ميامي وانديان ويلز للماسترز، وعدم المشاركة في بطولة مدريد للماسترز والخروج من الدور الثاني من بطولة روما للماسترز وقع سلبي على تصنيف أنس جابر التي تراجعت من المركز الثاني عالميا مع بداية عام 2023 الى المركز السابع.

وتعوّل أنس جابر على تحقيق نتيجة ايجابية في بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى، والتي تنطلق يوم 28 ماي الجاري الى غاية 11 جوان القادم، من أجل تحسين ترتيبها في التصنيف العالمي، أو في التصنيف المؤهل للمرحلة الختامية والتي ستتأهل لها موفى العام الحالي أفضل 8 لاعبات حققن أفضل النتائج.

وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشرة الأوليات:

الترتيب النقاط

1 - البولونية ايغا شفاينيك 8940

2 - البيلاروسية آريانا سابالينكا 7541

3 - الأمريكية جيسيكا بيغولا 5205

4 - الكازاخية الينا ريباكينا 5090

5- الفرنسية كارولين غارسيا 5025

6 - الأمريكية كوكو غوف 4305

7 - التونسية أنس جابر 3541

8 - اليونانية ماريا ساخاري 3391

9 - الروسية داريا كاساتكينا 3275

10 - التشيكية بيترا كفيتوفا 3162









