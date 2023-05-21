صفاقس: افتتاح المهرجان العالمي للخبز في دورته السابعة

افتتحت اليوم الأحد بإحدى ضيعات الزياتين البيولوجية في المنطقة الفلاحية "التربة" من معتمدية عقارب (ولاية صفاقس) الدورة السابعة للمهرجان العالمي للخبز الذي تنظمه جمعية نكهة بلادي إلى غاية يوم 27 ماي الجاري بالشراكة مع جمعية أساتذة النكهة و خبراء الطهي والخدمة.



وقد انطلقت هذه الدورة بتظاهرة ثقافية تحمل عنوان "خبزك مخبوز وزيتك في الكوز بنكهات صفاقس" نظمتها جمعية تونس الزيتونة في صفاقس بالشراكة مع جمعية نكهة بلادي وقد اشتملت بالخصوص على جولة في الضيعة الفلاحية المذكورة للتعريف بمختلف الزراعات والغراسات.



كما تميزت بحصة إعداد وتذوق أصناف من الخبز من خلال ورشة حية للموروث الغذائي الصفاقسي المرتبط بالخبز وزيت الزيتون ومنها بالخصوص خبز "المبسوط" وخبز "الشعير" و"خبز العيد" و"الشواي" و"اللفيف".

وقد أشرفت على هذه الورشة رئيسة جمعية نكهة بلادس هاجر الهبيري التي تولت إعداد خبز المبسوط (من دقيق السميد) بالطريقة الصفاقسية التقليدية على موقد من الحطب وسط غابة الزيتون.

وتميزت التظاهرة بمشاركة ثلة من نشطاء المجتمع المدني والإطارات الفلاحية والسياحية والخبراء وأصحاب إقامات ريفية فضلا عن ضيوف أجانب من البرتغال وايطاليا يشتغلون كخبراء في مجال إعداد الخبز وفنون الطبخ وتثمين الموروث الغذائي.

واعتبر الخبير الدولي في صناعة الخبز والمرطبات الإيطالي "غاستوني بيغورارو" Gastone Pegoraro الذين كان من ضمن المشاركين في التظاهرة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن مثل هذه التظاهرات التي من شأنها أن تبرز وتعرّف بالمخزون الغذائي المحلي وبالعادات والتقاليد تساهم في ذات الوقت في تطوير قطاع الخبازة ليس محليا فقط بل ودوليا حيث يحتاج العالم إلى مثل هذه المبادرات المحلية الجيّدة.

وقال "بيغورارو" إن مشاركته في التظاهرة الترويجية للموروث الغذائي المتعلق بالخبز والزيتون تختلف عن زياراته السابقة لتونس في عديد المرّات كسائح وكرجل أعمال حيث يأمل أن تتيح له فرصة التذوق لأصناف من الخبز بصفاقس وغيرها من المناطق ومعرفة نقاط الالتقاء والتمايز مع غيرها من الأصناف المميزة للمخزون الغذائي في إيطاليا وباقي بلدان المتوسط.

من جهته اعتبر رئيس جمعية " تونس الزيتونة" فوزي الزياني اختيار جمعية "نكهة بلادي" للانطلاق في فعاليات الدورة السابعة لمهرجان العالمي للخبز من بوابة ضيعة زياتين بيولوجية مساهمة مميزة في الترويج للزيت البيولوجي الذي تلعب فيه صفاقس دورا رياديا وتحتل فيه تونس المراتب الأولى عالميا إنتاجا وتصديرا".

وكانت جمعية "تونس الزيتونة" بصفاقس أطلقت أواسط مارس الفارط مشروع طريق الطهي لزيت الزيتون بصفاقس وهو عبارة عن مسلك سياحي يثمن زيت الزيتون وكل الأنشطة والصناعات والخدمات المختلفة المتعلقة به وخاصة منها فنون الطبخ.

وأفادت مديرة الدورة السابعة لمهرجان العالمي للخبز أن إشعاع المهرجان على عدد من ولايات الجمهورية وإبراز خصائص ومميزات لموروثها اللامادي المتنوع والمتفرد سيتواصل حيث سيحل المهرجان بداية من يوم غد الرحال في ولاية القيروان لينتقل إثر ذلك إلى مدنين ومنها إلى جزيرة جربة التي ستحتضن المسابقات في إعداد الخبز بمشاركة فرق من عدد من الدول على غرار تونس والجزائر وليبيا ومصر وإيطاليا والبرتغال وفرنسا.



