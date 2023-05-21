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سليانة: قريبا انطلاق دراسات مشروع القرية الحرفية (المندوب الجهوي للصناعات التقليدية)

Publié le Dimanche 21 Mai 2023 - 14:51 قراءة: 0 د, 43 ث
      
افاد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بسليانة عادل القديري "وات" بأن الدراسات المتعلقة بمشروع القرية الحرفية ستنطلق قريبا وينتظر ان تكون جاهزة قبل موفي السنة الجارية، وذلك بعد ان تمت المصادقة على المشروع في إطار مخطط التنمية 2023 / 2025 بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب2.5 مليون دينار، رصدت منها ما يقارب 10 بالمائة خلال سنة 2023


وأضاف أن القرية الحرفية، تتكون من قاعة عرض كبرى لعرض منتوجات الحرفيين بالطابق الأرضي وورشات لعرض المنتوج حسب خصوصية الجهة بالطابق الأول وقاعات للتكوين في الطابق الثاني، وأكد أهميتها في توفير وجهة للصناعات التقليدية بالجهة وفضاء لائق لنشاط الحرفيين والتعريف بمنتوجاتهم، فضلا عن قرب مكانه الواقع بالحي الإداري من المعهد العالي للفنون والحرف، وفضاء المبادرة التابع لوزارة التشغيل ومندوبية المرأة مما من شأنه أن يعزز دوره.

وأشار إلى أن الأشغال ستنطلق مع بداية السنة القادمة فيما لم تحدد بعد مدتها في انتظار الانتهاء من مرحلة الدراسات.

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