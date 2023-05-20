لقاء ملهم ورسالة تفاؤل بين تلاميذ إعدادية المنار 2 ومهندسين تونسيين في مجال الفضاء

مثل تلقين التلاميذ من خلال تنظيم لقاء حول المهن العلمية والتقنية، من ذلك الهندسة في مجال الفضاء، من بين أهداف تنظيم لقاء عن بعد، بالمدرسة الإعدادية بالمنار 2 تونس أمس، الجمعة، بين تلاميذ السنة السابعة من التعليم الأساسي ومهندسين تونسيين (في تونس وفي الخارج) وأعضاء ناشطين في إطار الجمعيّة التونسيّة للفضاء.



وبادرت، في هذا الإطار، مجموعة من التلاميذ، بتأطير من أستاذ التربية التكنولوجية، زكرياء سيف الدين بن جيزة، بإعداد وتنظيم هذا اللقاء، الذي استمر حوالي ثلاث ساعات من الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر وحتّى الرابعة بعد الزوال. وشكل اللقاء فرصة للتبادل "الجميل" بين التلاميذ والمهندسين التونسيين من الشباب في اختصاص تكنولوجيا الفضاء المطلوب جدّا في الخارج.



وتمكن التلاميذ، بفضل هذا اللقاء، من إجراء بحوث تعلّقت بالفضاء والمسار، الذي يجب إتباعه ليصبحوا مهندسي فضاء.

وتلقى التلاميذ، الردود الملائمة عن كل أسئلتهم، التي طرحوها على المهندسين، بخصوص الثقب الأسود والمسافات بين الكوكب وطرق التصرّف في حطام المحطّات الفضائية وأسئلت أخرى نمت عن شغفهم ليسلكوا طريق المعرفة.





وقدم رئيس الجمعية التونسية للفضاء، أحمد فضل، لمحة عامة عن نشاط الجمعية التونسيّة للفضاء وقيمها وأهدافها، الذي انتهز الفرصة للحديث عن أوّل قمر صناعي أكاديمي تونسي "تونسات 1"، الذّي صممه مهندسون تونسيون، والذي سيتم إطلاقه على متن صاروخ ياباني من محطة الفضاء الدولية (ISS)، خلال سنة 2023.







