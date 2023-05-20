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البطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة: فضية و برونزية لتونس في سباق 10000 متر مشي

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 15:20 قراءة: 0 د, 29 ث
      
تحصلت العناصر الوطنية، في اليوم الأول للبطولة العربية لألعاب القوى لأقل من 23 سنة، الجارية فعالياتها من 20 الى 24 ماي الجاري بملعب ألعاب القوى برادس، على ميداليتن، واحدة فضية وأخرى برونزية.

وجاءت الميدالية الفضية عن طريق العداءة جميلة الزغمي التي حلت في المركز الثاني في سباق 10000 مترمشي بتوقيت 49:11.12 دق .
أما الميدالية البرونزية فقد كان من نصيب امينة حسونة بعد أن حلت في المركز الثالث في سباق 10000 مشي متر بتوقيت 50:12.35 دق .
هذا وقد آلت الميدالية الذهبية في السباق للعداءة الجزائرية ميليسة تلوم بعد تحقيقها للمركز الأول بزمن قدره 49:00.73 دق .

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