الرابطة الاولى... صادق السالمي لمقابلة الاولمبي الباجي والنجم الساحلي والجزائري لطفي بوكواسة للقاء اتحاد بن قردان والنادي الافريقي

تم تعيين الحكم صادق السالمي لادارة مباراة الاولمبي الباجي وضيفه النجم الساحلي التي ستقام اليوم السبت بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر لحساب الجولة السابعة من منافسات مجموعة التتويج لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسيكون الثنائي نعيم حسني وايمن بن اسماعيل في غرفة "الفار".



ولحساب الجولة ذاتها، تم تعيين طاقم تحكيم جزائري بقيادة لطفي بوكواسة لقيادة مباراة اتحاد بن قردان وضيفه النادي الافريقي المقررة يوم الاحد انطلاقا من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وفي غرفة "الفار"، سيكون الثنائي المصري وائل نبيل وهاني عبد الفتاح.



