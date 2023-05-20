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كوت ديفوار تستضيف رابطة أبطال إفريقيا للاندية النسائية 2023

Publié le Samedi 20 Mai 2023 - 13:06 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن استضافة كوت ديفوار المرحلة النهائية لرابطة أبطال إفريقيا للاندية النسائية 2023 بعد مصر في عام 2021 والمغرب في عام 2022.
وذكر بلاغ للكونفدرالية الإفريقية أن 8 أندية ستشارك في المسابقة ستوزع على مجموعتين بواقع 4 في كل واحدة. ويتأهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.
وأضاف البلاغ أن الأندية المتأهلة لهذه المسابقة تتكون من بطل البلد المضيف وحامل اللقب والأندية الست المتوجة في البطولات التأهيلية على مستوى مختلف المناطق في القارة.
يذكر أن نادي الجيش الملكي المغربي كان قد توج بلقب النسخة الماضية على حساب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي (4-0).

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