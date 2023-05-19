رئيسة الحكومة تلتقي وفدا صناعيا يابانيا

استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة وفدا عن المجمع الياباني سوميتومو للصناعات الكهربائية، يتقدمه المدير التنفيذي الإداري للمجمع أوغاتا يوشيوكي الذي كان مصحوبا بعدد من المديرين التنفيذيين بكل من تونس وبريطانيا وألمانيا.



وحسب بلاغ اعلامي ابرزت رئيسة الحكومة للوفد الياباني حرص تونس على " تدعيم علاقات التعاون الاستثماري مع الشركاء الأجانب" لما يتوفر لها من مناخات ملائمة للاستثمار خاصة في قطاعات الصناعات الإلكترونية والتكنولوجيات الحديثة وصناعة السيارات وغيرها من مجالات التعاون الواعدة وذات القيمة المضافة على مستوى التنمية والتشغيل.

من جانبه، عبر الجانب الياباني عن رغبة المجمع المختص في الصناعات الإلكترونية في دعم استثماراته في تونس وبعث وحدات جديدة منوّها بما وجده المجمع من تعاون وتحفيز لدراسة اقامة مشاريع جديدة في تونس.







