نواب غير منتمين يرشحون عواطف الشّنيتي ورياض جعيدان لعضوية مكتب البرلمان

قال النائب غسّان يامون إنّ أغلب النواب غير المنتمين إلى كتل قد اجتمعوا أمس الخميس وانتخبوا مرشّحيهما إلى مكتب المجلس، وهما النّانبان رياض جعيدان وعواطف الشّنيتي، على أساس مبدأ التناصف، فضلا عن انتخاب ممثليهم داخل اللّجان.



وبيّن يامون في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، أنّ 25 نائبا شاركوا في عمليّة الانتخاب، ورغم رفضهم التقليص في حصّتهم فإنهم

خيّروا عدم التصعيد وحلحلة الأمور من أجل التقدّم في اشغال المجلس، حسب قوله.



يشار إلى أنّ النواب غير المنتمين إلى كتل، وعددهم 38 نائبا، قد احتجّوا خلال الجلسة العامّة ليوم الثلاثاء 16 ماي الحالي على ما اعتبروه "تقليصا لحصّتهم داخل المكتب واللّجان" بعد أن صادق النواب الحاضرون في الجلسة العامة بالأغلبية المطلقة، على مقترح لاحتساب حصة كل كتلة وحصة مجموع غير المنتمين صلب هياكل المجلس.

ونص هذا المقترح على أن شرط الحصول على مقعد في مكتب المجلس يتطلب توفر 17 نائبا سواء للكتل أو لغير المنتمين وهو ما رفضه النواب غير المنتمين إلى كتل، والذين دعوا رئيس المجلس إلى احترام القانون والالتزام بأحكام النظام الداخلي، وطالبوا باحتساب 16 نائب للحصول على مقعد داخل مكتب البرلمان وهو ما يوفّر لهم 3 مقاعد عوضا عن مقعدين.



وكان رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، قد حدّد آخر أجل للنواب غير المنتمين إلى كتل، لتقديم مرشّحيهم اليوم الجمعة 19 ماي 2023، بعد الخلاف الذي حدث في الجلستين العامتين ليومي الثلاثاء والخميس من هذا الأسبوع.



