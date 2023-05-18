توزيع جوائز الدورة السادسة لمسابقة الدّيوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز

اسند الديوان الوطني للزيت الميدالية الذهبية، في مسابقة افضل زيت زيتون بكر في دورتها السادسة، في صنف "الثمري الناضج" الى ضيعة بن اسماعيل في منطقة توكابر فيما عادت الميدالية الفضية الى "سيتونسي" بمقرين والميدالية .البرونزية الى "راليكس انترناشنل" باريانة



.وعادت المرتبتان الرابعة والخامسة في النهائيات في هذا الصنف الى كل من معصرة "رتيبة" بتاكلسة والاخوة بوعشير في نابل



وتحصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة زيت الزيتون هذه، في صنف "ثمري خفيف"، "لا بيرلا" بالقلعة الكبرى لتعود الميدالية الفضية الى "تاووك" من الكاف والبرونزية الى "اوليا كوتي" بسوسة فيما انهى المسابقة في المرتبتين الرابعة والخامسة على

.التوالي كل من "بن سفطة" ببوعرادة وضيعة "سرايا" لزيت الزيتون بالمرناقية



وفي صنف "الثمري المتوسط" عادت الميدالية الذهبية الى ضيعة "ا اس" بماطر والفضية الى ضيعة "شو" بصفاقس والبرونزية الى "ريفيار دور" بالمكنين

وتحصلت على المرتبتين الرابعة والخامسة في النهائي في هذا الصنف على التوالي المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة وضيعة "جاب الله زيتونة"بالقلعة الكبيرة

وفي فئة زيت الزيتون "ثمري كثيف" فقد عادت الميدالية الذهبية الى ضيعة "ادونيس" بتستور والفضية الى "سانغريس" بالجديدة .والبرونزية الى ضيعة "ام الجنة" بماطر

وآل المركزان الرابع والخامس في النهائيات على التوالي الى ضيعة بوبكر بواد الليل وفريد الجبابلي بسوسة





وقد اشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عبد المنعم بلعاتي، امس الاربعاء، على حفل توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الديوان الوطني للزيت لافضل زيت زيتون بكر ممتاز في دورتها السادسة والتي تنتظم في إطار فعاليات أسبوع الفلاحة،



ودعا بلعاتي، بالمناسبة، كافة المتدخلين في قطاع زيت الزيتون الى مواصلة العمل والتالق في المسابقات الوطنية والدولية بهدف مزيد تثمين القطاع منوها بمجهوداتهم المبذولة لتحسين جودة زيت الزيتون والرفع من حجم وقيمة الصادرات.









