كاتب الدولة للمياه يدعو بقبلي الى التوصل الى حلول تشاركية سريعة لضمان استدامة الموارد المائية الجوفية بهذه الربوع

اكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه رضا قبوج خلال اشرافه الخميس على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي ان زيارته الى الجهة تندرج في اطار متابعة الزيارة الميدانية التي اداها وزير الفلاحة الاسبوع قبل الماضي للجهة وذلك من اجل الوقوف على العديد من الاشكاليات والتحاور مع كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي قصد التوصل الى بعض الحلول الملائمة لضمان استدامة الموارد المائية الجوفية بهذه الربوع





واشار رضا قربوج الى ان نسبة استغلال الموارد المائية الاحفورية غير المتجددة او ذات التجدد الضعيف بولاية قبلي تفوق 270 في المائة مما ادى الى ارتفاع كبير في نسبة ملوحة هذه المياه لتصل الى مستوى 7 غرام في اللتر والتراجع الحاد في مستوى المائدة المائية وهي مؤشرات خطيرة تتطلب هبة جماعية للحد من هذا الاستنزاف لان عواقب استمرار الوضع الحالي قد تكون خطيرة جدا وقد تعصف بكل شيء على حد تعبيره

واضاف ان المؤشرات التي تعيشها ولاية قبلي حاليا لا تختلف على ما عاشته منطقة الوطن القبلي في تسعينات القرن الماضي والتاثيرات التي لحقت بقطاع القوارص مشيرا الى الى ضرورة الاتفاق حول قرارات جماعية قد تكون موجعة الا انها ستمكن من استدامة الموارد المائية والمحافظة على مختلف الاستثمارات التي انجزت في القطاع الفلاحي بالجهة

كما دعا الى ضرورة التوصل الى حلول تشاركية تضبط حولها خطة عمل سريعة وواضحة يلتزم بها الجميع وتراقب باستمرار لتعدل متى اقتضى الامر ذلك مشيرا الى اهمية ادراج كافة موارد المياه التقليدية وغير التقليدية في الموازنة المائية ليتم بذلك تحقيق تصرف مندمج وناجع في هذه الموارد

وحول اهمية الامطار التي شهدها شهر ماي اكد كاتب الدولة للمياه ان هذه التساقطات وفرت حوالي 40 مليون متر مكعب مشيرا الى ان نسبة امتلاء السدود تقدر بـ 30 فاصل 2 في المائة مما يعني ان هذه التساقطات لم تحقق ايرادات مائية كبرى الا انها مهمة جدا بالنسبة للغطاء النباتي و للفلاحة البعلية. وقد استمع رضا قربوج خلال الجلسة الى مشاغل الفلاحين والمتدخلين في القطاع الفلاحي بالجهة والتي تمحورت بالاساس حول ضرورة الاسراع بحفر بئرين عميقتين تعويضيتين بواحتي دوز المركز والعتيلات بجمنة من معتمدية دوز الجنوبية فضلا عن التدخل لايجاد حل لاستئناف اشغال حفر بئر جوفية بواحة ام الصمعة من معتمدية سوق الاحد او التوجه نحو فسخ الصفقة مع المقاولات المنجزة لهذا المشروع والاعلان على طلب عروض جديد لانجازه

كما شملت مطالب الفلاحين الدعوة الى تسوية وضعية التوسعات الخاصة و مراجعة تعريفة استهلاك الكهرباء بالمجامع الفلاحية ومساعدة بعضها على تجاوز الازمات المالية التي تمر بها جراء تفاقم الديون بسبب تاثير الاصابة المتتالية بعنكبوتة الغبار على الصابة فضلا عن ايجاد حل لتراكم مياه النز ببعض المناطق على غرار منطقة الجرسين من معتمدية قبلي الجنوبية مع العمل على مراجعة حصة الجهة الشهرية في الاعلاف

وفي ذات الاطار اكد عدد من المختصين في القطاع الفلاحي من المركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية بدقاش ان الاستنزاف الكبير للموارد المائية بولاية قبلي يقتضي العمل على تطبيق عديد البرامج الموجهة لتحسين الاقتصاد في مياه الري مع التوجه نحو تكثيف الزراعات المقاومة للملوحة والعطش

يشار الى ان زيارة كاتب الدولة للمياه للجهة ستتواصل يوم غد الجمعة عبر التحول لمعاينة عمل محطة التطهير بدوز وواحة العتيلات بمنطقة جمنة قبل الانتقال لمعاينة اشغال حفر بئر عميقة بمنطقة ام الصمعة من معتمدية سوق الاحد



