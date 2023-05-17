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وزير الداخلية يلتقي سفير الولايات المتحدة بتونس

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 22:20 قراءة: 0 د, 29 ث
      
استقبل وزير الدّاخليّة كمال الفقـي اليوم الأربعاء بمقرّ الوزارة سفير الولايات المتّحدة الأمريكيّة بتونس، جوي هود والوفد المرافق لهُ.
وذكرت الوزارة في بلاغ نشرته هذه اللليلة انه تم خلال اللقاء "استعراض علاقات الشّراكة الوثيقة بين الجانبين وسُبُلِ تدعيمها" في مُختلف مجالات التعاوُن الثّنائي لا سيّما في مجال مُقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير النظاميّة، كما تناول الطرفان تقدّم إنجاز المشاريع المُشتركة الجارية.
وجدّد السّفير هود تعازِيه لأهالي ضحايا العمليّة الإجراميّة التي جدّت بجزيرة جربة يوم 9 ماي الجاري وأثنى بالمناسبة على جاهزيّة الوحدات الأمنيّة التّونسيّة في تدخّلها السّريع والناجع أثناء التصدّي لمرتكب العمليّة وحماية ضيُوف تُونس.




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