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مؤسستان تونسيتان تتسلمان أول شهادتي منشأ لاتفاقية "زليكاف" للتصدير نحو الكاميرون

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 23:09 قراءة: 1 د, 11 ث
      
أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تسليم أول شهادتي منشأ الخاصة باتفاقية المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر "زليكاف"، الأربعاء، لمؤسستين تونسيتين للقيام بعمليات التصدير نحو السوق الكاميرونية، ثالث سوق للمنتجات التونسية بإفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضحت وزارة التجارة أن المؤسستين المصدرتين المتحصلتين على شهادة المنشأ، خلال اجتماع عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة لتونس، تختصان في قطاعي المواد الكيمائية (مواد أولية لصنع الدهن) والصناعات الغذائية.

وفسرت أن إصدار شهادة المنشأ يعد ّعنصرا أساسيا في مسار دخول اتفاقية "زليكاف" حيز التنفيذ حتى تستفيد المؤسسات التونسية من التخفيضات في المعاليم الديوانية لتصبح 0 بالمائة في غضون سنتين.

وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، الى السعي لتعميم شهادة المنشأ على بقية غرف التجارة والصناعة ورقمنتها في أقرب الآجال لمساعدة المؤسسات التونسية في مختلف القطاعات على التواجد بفاعلية في القارة الافريقية.

وأبرز الحاضرون أهمية هذه الشهادة في المساهمة في تطوير المبادلات التجارية لتونس مع البلدان الإفريقية الأخرى وتعزيز تواجد المنتجات والخدمات المحلية في هذه الأسواق الواعدة.

يذكر أن تونس كانت من ضمن الدول الأوائل التي انخرطت في مبادرة "التجارة الموجهة"، وهم الكاميرون ومصر وغانا وكينيا وجزر الموريس ورواندا وتنزانيا، من جملة 46 دولة افريقية مصادقة على اتفاقية "زليكاف" التي أطلقتها الأمانة العامة في أكتوبر 2022.

وقد تم تسليم شهادتي المنشأ بحضور كل من رئيس الغرفة والمدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، مع مشاركة عن بعد لكل من سفير تونس بالكاميرون ومدير الممثلية التجارية التونسية بالكاميرون وممثل عن الأمانة العامة للزليكاف وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وعن المؤسستين المصدرتين.

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