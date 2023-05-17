رئيس الجمهورية يستقبل مفتي الجمهورية وكبير احبار اليهود و كبير اساقفة الكاثوليك

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء بقصر قرطاج الشيخ هشام بن محمود، مفتي الجمهورية التونسية، وكبير أحبار اليهود بتونس حاييم بيتان، و كبير أساقفة الكنيسة الكاثوليكية بتونس، إيلاريو أنطونيازي، وفق ما جاء في بلاغ مقتضب لرئاسة الجمهورية .