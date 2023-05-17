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قابس: حوالي 420 عارضا يشاركون في فعاليات معرض قابس الدولي من 25 ماي إلى 12 جوان المقبل

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 21:03 قراءة: 0 د, 37 ث
      
خصّصت جلسة عمل انتظمت، اليوم الأربعاء، بمقر ولاية قابس، لمتابعة الاستعدادات للدورة 39 لمعرض قابس الدولي التي تنتظم، من 25 ماي الجاري والى غاية 12 جوان المقبل، بقصر المعارض بالكورنيش، وتعد أكبر تظاهرة تجارية بمنطقة الجنوب الشرقي، حيث تستقطب في كل دورة أكثر من 200 الف زائر وزائرة.

وسيشارك في هذه الدورة 365 عارضا وعارضة من مختلف ولايات الجمهورية، ومن الجزائر، وسوريا، ومصر، في مختلف قطاعات الانتاج ومن بينها الملابس الجاهزة، والأثاث والتأثيث، والهدايا والعطورات، والمفروشات والديكور المنزلي، والصناعات الغذائية والكيميائية وغيرها.
كما سيشارك في المعرض أكثر من 50 حرفيا وحرفية من ولاية قابس والجهات المجاورة في العديد من الاختصاصات التقليدية ضمن مسعى يرمي الى تشجيع الصناعات التقليدية، وفق معطيات قدّمت خلال الجلسة التي أشرف عليها المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون الولاية.

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