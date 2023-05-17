الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تنظم في شهر ماي حملة توعوية للوقاية من عوامل الاختطار لأمراض القلب والشرايين

تنظم الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين طيلة شهر ماي الجاري حملة توعوية للوقاية من عوامل الاختطار المسببة لأمراض القلب والشرايين، وذلك في اطار الاحتفاء باليوم العالمي للوقاية من ارتفاع ضغط الدم الموافق لـ 17 ماي من كل سنة، حسب ما أفاد به رئيس الجمعية، سالم عبد السلام.



وأضاف سالم عبد السلام، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان الجمعية انطلقت منذ 10 ماي في اجراء عمليات تقصي لأمراض القلب والشرايين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ستتواصل الى حدود 9 جويلية 2023، مشيرا الى انه في اطار شهر التوعية ستنتظم قافلة صحية الى ولاية القصرين يوم 26 ماي الجاري.



وأعلن عن اعتزام الجمعية القيام باستبيانين وطنيين يهم الاستبيان الاول مدى استيعاب المريض لمتطلبات أمراض القلب والشرايين (العلاج والحمية ...) وسيتم الاعلان عن نتائجه في موفى ماي الجاري، فيما يتمحور الاستبيان الثاني حول أمراض تتعلق بعدم انتظام دقات القلب وقصور القلب وامراض الشرايين وامراض الصمامات وستعلن نتائجه في شهر سبتمبر 2023.

ودعا رئيس الجمعية التونسية لامراض وجراحة القلب والشرايين عموم المواطنين الى الانخراط في الاستبيانين المزمع اطلاقهما وتقديم المعلومات اللازمة، مؤكدا سرية المعطيات الشخصية.

وأشار الى أن من عوامل اختطار الاصابة بأمراض القلب والشرايين، داء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الدهون في الدم والسمنة وقلة الحركة والتدخين.

وتبلغ نسبة المصابين بضغط الدم في تونس ممن هم فوق 20 سنة 38 بالمائة من مجموع السكان ونسبة المصابين بداء السكري 18 بالمائة، وفق رئيس الجمعية.



