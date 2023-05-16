صفاقس: استيفاء مختلف الاستعدادات التنظيميّة لامتحانات باكالوريا 2023

استوفت المندوبيتان الجهويتان للتربية صفاقس1 وصفاقس2 إستعداداتهما التنظيمية واللوجستية لامتحانات بكالوريا 2023، والتي ترشّح لها بكامل الجهة إجمالي 10 آلاف و946 تلميذا وتلميذة، وفق ما تمّ تداوله خلال جلسة عمل انتظمت، مساء امس الاثنين، بمقر الولاية حول آخر الاستعدادات التنظيمية والأمنية الخاصة بالامتحانات الوطنية على المستوى الجهوي.



وذكر المندوب الجهوي للتربية صفاقس1، محمد بن جماعة، أن عدد المترشحين بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر لمندوبيّة صفاقس 1 يبلغ هذه السنة 6900 تلميذ من مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة، ومترشحين بصفة فردية وحالات إستثنائية، موزعين على 28 مركز إختبار، مؤكدا استيفاء جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية لخوض هذا الاستحقاق الوطني على اكمل وجه.



وبالنسبة للإختبارات التطبيقية التي ستنطلق يوم 18 ماي الجاري لتتواصل إلى غاية 31 من ذات الشهر، أكد بن جماعة على جاهزية كل المعاهد التابعة لمندوبية صفاقس 1 التي ستجرى فيها هذه الإختبارات، والتي تمّ تجهيزها بـ"الفلايبوكس".



وتحسّبا لأي طارئ خلال اليوم الأول من إمتحان الباكالوريا، دعا المصدر ذاته الجهات المعنية إلى ضرورة تعزيز مراكز الإختبارات الكتابية بالفرق الصحية، وتكثيف سفرات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس، والسهر على صيانة شبكة الكهرباء والغاز، وشبكة صرف المياه.

كما حذّر التلاميذ من الإقدام على محاولات الغش، مؤكدا على أنه سيتم الالتزام بالقرار الجديد الصادر عن سلطة الإشراف هذه السنة، والمتمثّل في المنع البات بالنسبة للتلاميذ وحتى الأساتذة المراقبين من اصطحاب أي جهاز ألكتروني أو هاتف جوال الى مركز الإختبار.



وبالنسبة لجمعيات المجتمع المدني التي ترغب في معاضدة مجهودات المؤسسات التربوية، قال المندوب الجهوي للتربية صفاقس1، "انه بإستثناء المنظمات الوطنية الشريكة، يمنع منعا باتا لأية جمعية أخرى ليس لها إتفاقية شراكة مع الوزارة أو المؤسسة التربوية، الولوج إلى مراكز الإختبارات، إلا بالتنسيق مع المعتمدين الذين يتكفّلون بإيصال العطايا إلى مراكز الإختبارات الكتابية."

من ناحيته، ذكر المندوب الجهوي للتربية صفاقس2، منير دمق، أن عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بالمؤسسات التربوية الراجعة بالنظر لمندوبية صفاقس 2، يبلغ هذه السنة 4046 تلميذا وتلميذة من ضمنهم 3732 تلميذا من المعاهد العمومية و152 تلميذا من المعاهد الخاصة، و162 مترشحا بصفة فردية، سيتم توزيعهم على 18 مركز اختبار.

وبخصوص العنصر المستجد بالنسبة للمندوبية الجهوية للتربية صفاقس 2 ، ذكر دمق، انه تم دعم مركز إصلاح إختبارات الباكالوريا بمركز إصلاح إختبار مناظرة الدخول إلى المدارس النموذجية، فضلا عن وجود مركزين لتخزين المواضيع وذلك بصفاقس المدينة وقرقنة، مجدّدا الحرص على ضرورة الإلتزام بتطبيق القرار الصادر عن سلطة الإشراف هذه السنة بخصوص التصدي لعملية الغش.

من ناحيته، أكد ممثل الشركة الجهوية للنقل بصفاقس سعي الشركة إلى تأمين الإمتحانات على أحسن وجه من خلال تأمين كل المعتمديات بالسفرات اللازمة والمنتظمة خلال أيام الإمتحان فضلا عن إيلاء أولوية إلى جزيرة قرقنة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تعزيز أسطول الشركة بـ 10 حافلات كدفعة أولى في انتظار تسلم دفعة ثانية في فترة لاحقة.

من ناحيتهما، أكد كل من ممثل الإدارة الجهوية للصحة، والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه بإقليم صفاقس المدينة، على جاهزية إدارتيهما لتأمين الإمتحانات الوطنية على أحسن وجه.

يذكر أن الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا هذه السنة تنطلق يوم 7 جوان لتتواصل الى يوم 14 جوان 2023، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم 25 من ذات الشهر، أما دورة المراقبة فهي تنطلق يوم 3 جويلية لتتواصل إلى يوم 6 من الشهر ذاته، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم 16 جويلية.



