Babnet

وزير الشؤون الاجتماعية يشدد على أهمية تحقيق العدالة الصحية بتونس كإحدى مرتكزات الدولة الاجتماعية

Publié le Mardi 16 Mai 2023 - 09:41 قراءة: 0 د, 58 ث
      
شدّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على أهمّية تحقيق العدالة الصحّية كإحدى مرتكزات الدولة الاجتماعية والسعي إلى إعادة هذا الدور الاجتماعي للدولة بالعمل المشترك مع جميع الأطراف المتدخّلة.

وأكد مالك الزاهي، خلال جلسة عمل جمعته أمس الاثنين مع وفد من منظمة الصحة العالمية، على ضرورة صياغة مسار يحقّق العدالة الاجتماعية ويضمن العيش الكريم للمواطن من خلال الحرص على تقديم الخدمة الاجتماعية الصحية المسداة لمنظوري الوزارة وجميع المستفيدين من برنامج "الأمان " الاجتماعي واصلاح منظومة الضمان الاجتماعي حتى تتمكن من اسداء الخدمة الصحية للجميع وخلاص الديون المفوترة لمسدي الخدمات للمؤسسات الصحية العمومية .

وثمّن، خلال هذه الجلسة التي تمحورت حول سبل تعزيز العدالة الصحية بحسب المحددات الاجتماعية، علاقات التّعاون المتميّزة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمّة الصحّة العالميّة منوّها بالمجهودات المشتركة لتنفيذ البرامج والمشاريع ذات الأولويّة و دعم مقترحات الوزارة على غرار برنامج معالجة ظاهرة الادمان ودعم الإحاطة بذوي الإعاقة.

من جانبه، أكّد أستاذ علم الأوبئة والصحّة العامة بالجامعة البريطانيّة "كوليج لندن"، مايكل مرموت، أهمّية التّنسيق بين جميع القطاعات لتركيز البرامج المشتركة لتحقيق العدالة الصحّية على المدى القريب.

وعبّر ممثّل منظّمة الصحّة العالميّة ورئيس البعثة بتونس إبراهيم الزيك عن استعداد المنظّمة الأممية دعم البرامج المشتركة من أجل بلوغ أهداف التّنمية المستدامة في أفق 2030.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266657


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الثلاثاء 16 ماي 2023 | 26 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:22 16:05 12:23 05:11 03:29
Babnet
20°
 Babnet23° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
10.29 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1624°-1525°-1621°-1722°-18
  • Avoirs en devises
    22081,7

  • (15 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33400 DT        1$ =3,05594 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 Mai)   1080,8 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    