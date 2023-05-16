الالعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023) - 51 لجنة اولمبية اكدت مشاركتها الى حد الان واقبال "طيب جدا "على منصة تسجيل الرياضيين

افاد مصدر من اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الشاطئية الافريقية ( الحمامات 2023) ان 51 لجنة وطنية اولمبية افريقية اكدت مشاركتها الى حد الان في النسخة الثانية لدورة الالعاب الافريقية الشاطئية المقررة في الحمامات من 23 الى 30 جوان المقبل . وقال ان اللجنة الوطنية الاولمبية بالزمبابوي هي اللجنة رقم 51 التي اكدت مشاركتها



وتواصل اللجنة المنظمة للالعاب برئاسة محرز بوصيان رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية (كنوت) العمل على كافة الواجهات من اجل ان تكون مدينة الحمامات جاهزة على افضل وجه في الموعد المحدد لافتتاح الالعاب التي ستسجل عودة تونس لاستضافة كبرى التظاهرات الرياضية متعددة الاختصاصات .

وافاد المصدر وكالة (وات) ان نسق تسجيل الرياضيين بمنصة التطبيقة المعلوماتية الخاصة بالعاب الحمامات 2023 يعتبر "طيب جدا " حيث انه قبل 10 ايام من غلق باب اعتماد الرياضيين تم خلال اسبوع فقط منذ فتح باب الاعتماد تسجيل اكثر من 65 بالمائة من عدد المشاركين المنتظر والمقدرب 900 مشاركا. ويشار الى ان باب تسجيل مشاركة الرياضيين سيبقى مفتوحا حتى يوم 25 ماي الجاري .

ويذكر ان تطبيقة اعتماد الرياضيين وضيوف تونس من مختلف اللجان الوطنية الاولمبية الافريقية انجزتها اللجنة المنظمة

بالتعاون مع كفاءات شابة تونسية في سابقة اولى من نوعها في ما يتعلق بكبرى التظارات الرياضية متعددة الاختصاصات

ويشار الى ان الدورة الافريقية الشاطئية الاولى بالراس الاخضر عرفت مشاركة 42 لجنة اولمبية افريقية فقط ما يرشح دورة الحمامات 2023 الى تحقيق رقم هام سيرفع في سقف عدد المشاركات ويضع الدورات الافريقية الشاطئية المقبلة امام تحد كبير.



ومن جهة اخرى علمت وكالة (وات) ان اللجنة الدولية الاولمبية ستكون ممثلة خلال دورة الالعاب الشاطئية الافريقية بالحمامات ب8 من ابرز قياداتها برئاسة المدير العام للتضامن الاولمبي.

وستكون اللجنة المنظمة لدورة الالعاب الاولمبية ( باريس 2024 ) من جهتها في موعد الحمامات حيث ستوفد اربعة اعضاء للترويج للدورة الاولمبية وسيقوم وفد لجنة تنظيم دورة باريس 2024 بعرض خلال اشغال الجمعية العمومية لحمعية اللجان الاولمبية الافريقية التي ستنعقد يوم 2 جوان المقبل بالحمامات وذلك اضافة الى اقامة جناح خاص للتسويق للالعاب.





وفي سياق متصل فتحت اللجنة المنظمة للألعاب الإفريقية الشاطئية الثانية، الحمامات 2023، عملية اعتماد الصحفيين التي ستتواصل الى يوم 27 ماي الجاري . وافاد مصدر من اللجنة المنظمة ان اعتماد الصحفيين التونسيين يتم عبر رابط الكتروني خاص او بتعمير استمارات الاعتماد. اما بالنسبة للصحفيين من البلدان الافريقية المشاركة فان عملية التسجيل تتم عبر اللجان الوطنية الاولمبية في بلدانهم حيث ان كل ممثلي وكالات الانباء والصحافة المكتوبة والالكترونية والمصورين واعلاميي الاذعة و التلفزيون مدعوون للتنسيق في اقرب الاجال مع اللجان الوطنية لبلدانهم للتسجيل .



اما بالنسبة للاعلاميين غير الافارقة فهم مدعوون للتنسيق مع اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية (كنوت) او ارسال استمارة مطلب الاعتماد بواسطة الايمايل على العنوان التالي jap23@cnot.org.tn او عبر رابط الكتروني خاص. .



