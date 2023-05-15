بنزرت: تأجيل اضراب أعوان شركة اسمنت بنزرت الى يومي 7و8 جوان

قرر الطرف النقابي بشركة اسمنت بنزرت والتابع للاتحاد الجهوي للشغل، في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بمقر الولاية اليوم الاثنين، تأجيل الاضراب العام للاعوان المبرمج يومي 16 و17 ماي الجاري الى يومي 7 و8 جوان القادم.



وجاء في محضر الجلسة الذي تحصل صحفي "وات" على نسخة منه، ان الطرف النقابي قرر تأجيل الاضراب وذلك في انتظار رد رئاسة الحكومة على مراسلة وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشات العمومية حول النقطتين المتعلقتين بإعادة تصنيف الاعوان حسب الخطط التي يشغلونها و ادماج زيادة زيادات التفاوض الاجتماعية في شبكة الأجور، والمدرجة ضمن النقطة الرئيسية من مطالب الطرف الاجتماعي وهي المتعلقة بتطبيق محاضر الجلسات.



يذكر ان تأجيل موعد الاضراب اثر جلسة هذا اليوم هو الرابع تباعا وقد تم في جلسات التصالح السابقة التوافق بشان المطالب المتعلقة خاصة بالصحة والسلامة المهنية وتعطل الإنتاج بالمؤسسة وتعطل المنافع الاجتماعية بالشركة، حيث تم بشان النقطة المتعلقة بتعطل الإنتاج بالشركة إشارة الطرف النقابي الى التحسن الملحوظ في نسق الإنتاج بالمؤسسة وبداية استرجاعها لمكانتها في السوق الداخلية وأيضا الى تكاتف الجهود للحفاظ على ديمومتها .



كما تم الاتفاق على تعهد إدارة المؤسسة بشان نقطة تعطل المنافع الاجتماعية بالشركة، على تكوين لجنة متركبة من الطرفين النقابي والإداري واللجنة الإدارية المتناصفة لدراسة مسالة الصندوق الداخلي للحيطة الاجتماعية وتقديم تقرير في الغرض في اقرب الاجال، والاتفاق على عقد لجنة الصحة والسلامة المهنية في ظرف شهر للنظر في الخصوصيات الفنية للباس الوقاية والاستئناس بتجارب المؤسسات الأخرى .



يشار الى ان الجلسة اشرف عليها المعتمد الأول للولاية الحبيب الخرشاني بمعاضدة رئيس مصلحة المصالحة في القطاع العام بقسم تفقدية الشغل ملوكة مبروك بالطيب وحضور ممثلي كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي وأيضا وزارة الاشراف وإدارة الشركة.



