قضية التآمر :هيئة الدفاع تعلن عن إحالة منسق الهيئة المحامي عبد العزيز الصيد على التحقيق، وتطالب عمادة المحامين بحماية منظوريها

أعلنت هيئة الدّفاع عن السّياسيّين والأشخاص المُوقوفين في ما عُرف بقضيّة "بالتآمر على أمن الدّولة" أنّه على إثر النّدوة الصّحفيّة التي عقدتها هيئة الدّفاع يوم الاثنين 8 ماي ، تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة منسّق هيئة الدّفاع المحامي عبد العزيز الصّيد على التّحقيق بطلب من وزيرة العدل.



ودعت هيئة الدّفاع في بلاغ اليوم الاثنين الهيئة الوطنيّة للمحامين الى القيام بدورها التّاريخيّ المبدئيّ في حماية منظوريها، معتبرة أنّ" هذا الإستهداف الكيديّ يتنزّل في سياق متصاعد من القضايا السّياسيّة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء والمُعارضين و يشكّل تهديدا خطيرا لحقّ الدّفاع".



يشار الى ان رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي سقير كان افاد في تصريح لوات يوم 3 ماي الفارط ان الفرع تلقى إعلاما بفتح بحث تحقيقي ضدّ أربعة محامين وهم كلّ من بشرى بلحاج حميدة والعيّاشي الهمّامي وأحمد نجيب الشابي ونورالدين البحيري(مسجون حاليا)



يشار إلى أن الإيقافات في ما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" قد انطلقت في 11 فيفري 2023 بإيقاف كل من الناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال كمال لطيف، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي علاوة على 5 متهمين آخرين من بينهم موظفون ورجال أعمال.

كما تمّ مساء 13 فيفري إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك نور الدين بوطار، وتواصلت الايقافات حيث أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يومي 22 و23 فيفري، بالاحتفاظ بعصام الشابي امين عام الحزب الجمهوري والناشطين "بجبهة الخلاص الوطني" شيماء عيسى وجوهر بن مبارك إضافة الى ايقاف العضوين بهيئة الدفاع والناشطين السياسيين رضا بلحاج وغازي الشواشي يوم 25 فيفري 2023 في اطار نفس القضية



ولئن لم يعلن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب رسميّا عن التهم الموجهة للموقوفين، فقد كشف عدد من محامي الموقوفين أنّ منوبيهم يواجهون تهما تتعلق ب "الانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدّولة الداخلي الخارجي والاعداد لقلب نظام الحكم وإدخال متفجرات وأسلحة وذخيرة للتراب التونسي والاعداد لتنفيذ اغتيالات سياسية و الإضرار بالأمن الغذائي والبيئة".



