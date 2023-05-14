الرابطة المحترفة الاولى - تفادي النزول - الجولة الثامنة - النتائج و الترتيب

-في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مقابلات الجولة الثامنة ضمن منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاحد



في ملعب باردو

الملعب التونسي 2

هيثم الجويني د42 ود83

اولمبيك سيدي بوزيد صفر



في سليمان

مستقبل سليمان 1

الياس بريني د44



امل حمام سوسة صفر



في المتلوي

نجم المتلوي صفر

النادي البنرتي صفر





الترتيب

-1-الملعب التونسي 19 8

2-النادي البنزرتي 17 8

-3مستقبل سليمان 13 8



-4-نجم المتلوي 11 8

5-اولمبيك سيدي بوزيد 8 8

--امل حمام سوسة 8 8























