الرابطة المحترفة الاولى - تفادي النزول - الجولة الثامنة - النتائج و الترتيب

-في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مقابلات الجولة الثامنة ضمن منافسات مجموعة تفادي النزول لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم والتي دارت مساء اليوم الاحد
في ملعب باردو
الملعب التونسي 2
هيثم الجويني د42 ود83
اولمبيك سيدي بوزيد صفر
في سليمان
مستقبل سليمان 1
الياس بريني د44
امل حمام سوسة صفر
في المتلوي
نجم المتلوي صفر
النادي البنرتي صفر
الترتيب
-1-الملعب التونسي 19 8
2-النادي البنزرتي 17 8
-3مستقبل سليمان 13 8
-4-نجم المتلوي 11 8
5-اولمبيك سيدي بوزيد 8 8
--امل حمام سوسة 8 8
في ملعب باردو
الملعب التونسي 2
هيثم الجويني د42 ود83
اولمبيك سيدي بوزيد صفر
في سليمان
مستقبل سليمان 1
الياس بريني د44
امل حمام سوسة صفر
في المتلوي
نجم المتلوي صفر
النادي البنرتي صفر
الترتيب
-1-الملعب التونسي 19 8
2-النادي البنزرتي 17 8
-3مستقبل سليمان 13 8
-4-نجم المتلوي 11 8
5-اولمبيك سيدي بوزيد 8 8
--امل حمام سوسة 8 8
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