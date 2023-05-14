القصرين : المهرجان الجهوي للتعبير الجسماني ...سبعة أيام من ايقاعات الحياة

عاشت مدينة القصرين لمدة سبعة أيام على وقع فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان الجهوي للتعبير الجسماني لمؤسسات الطفولة المبكرة الذي أختير له هذا العام شعار " ايقاعات الحياة ".

و يهدف هذا المهرجان خاص بأطفال ما قبل الدراسة إلى تأطير وتحفيز هذه الفئة على المشاركة والدخول مبكرا في الحركة الثقافية وتشجيع الأطفال على تنمية مهاراتهم وتطويرها باستمرار، فالطفل مليء بالطاقات الإبداعية التي تحتاج إلى تعزيز وتشجيع ومساندة متواصلة حتى يكون فاعلا في المجتمع.

وتأتي هذه التظاهرة ببادرة من نادي الأطفال المتنقل بالقصرين تحت إشراف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالقصرين وبمساهمة مؤسسات الطفولة المبكرة بالجهة .

وتضمن المهرجان طيلة أيامه أنشطة متعددة ومتنوعة في التعبير الجسماني بعدد هام من رياض الأطفال بالجهة ، ويوم أمس السبت اختتم بفضاء المركب الثقافي بالقصرين المدينة أين تم عرض عينة من هذه الأنشطة في إطار مسابقة تباعها جمهور غفير من الأطفال والأولياء والمربين .

وذكر مدير المهرجان ومدير النادي المتنقل بالقصرين ، حيدر قاسمي في تصريح لصحفية ( وات) بالجهة، أن المهرجان حافظ طيلة دوراته الخمس على خصوصيته باعتبار أن أنشطة التعبير الجسماني تساهم بشكل كبير في تنمية الجانب الحسي والحركي للأطفال مع تنمية مؤهلاتهم فضلا عن مساهمته في تمتين العلاقات مع الآخرين .

وذكر قاسمي أن التعبير الجسماني يتماشى مع الأطفال أكثر من الفنون الاخرى كالمسرح والكورال نظرا لصغر سنهم وقدرة هذا الفن على إدخال الفرحة والبهجة في صفوفهم ومساعدتهم على اطلاق أجنحتهم للتعبير والإبداع .



