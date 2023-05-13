الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يركز مكتبه التنفيذي الجديد ويوزع مهام أعضائه

ركز الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خلال اجتماع، السبت، مكتبه التنفيذي الوطني الجديد الى جانب توزيع المهام على الأعضاء.



واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة، نور الدين بن عياد، بالمناسبة، أن مهمة المكتب التنفيذي الجديد جسيمة، ، في ظل ظرف صعب على المستوى الفلاحي لم تعرفه البلاد في السابق، وأن الفترة النيابية القادمة (2023 - 2028)، لن تكون سهلة نظرا للتحديات القائمة والأهداف المرسومة استنادا للوائح وتوصيات المؤتمر السابع عشر.



وأوضح اتحاد الفلاحين، في بلاغ له، أنّ المكتب التنفيذي الجديد يضم كل من نور الدين بن عياد، رئيسا للاتحاد والإمام البرقوقي، أمين مال ومعز بن زغدان، نائبا أولا مكلفا بالهياكل والتكوين والتثقيف النقابي وصالح هديدر، نائبا ثانيا مكلفا بالصيد البحري وشكري الرزقي، نائبا ثانيا مكلفا بالإنتاج الفلاحي.



ويضم المكتب التنفيذي، ايضا، محمد الشويخي، كمساعد للرئيس مكلف بالشؤون القانونية والإدارة ومحمد رجايبية، مساعدا للرئيس مكلفا بالزراعات الكبرى ومحمد ناصر العمدوني موسي، مساعد للرئيس مكلفا بالإعلام والعلاقات العامة وإبراهيم الطرابلسي، مساعد للرئيس مكلفا بالمعارض ومسالك التوزيع ومحمد عبد الخالق العجلاني، مساعدا للرئيس مكلفا بالتعاون الدولي والتصدير.



ويشمل، كذلك، زهرة النفاف، مكلفة بالمرأة الفلاحة ومحمد بن خليفة، من جهته، بالفلاحين الشبان ويحي مسعود بالألبان واللحوم الحمراء والبيضاء وحسن ميزوري بالإرشاد الفلاحي وأنور الحراثي بالتجارة الداخلية والتسويق والتجارة المغاربية الى جانب طارق المخزومي مكلفا بالموارد المائية والدراسات الاستراتيجية وخالد خالد بالأراضي الدولية والشؤون العقارية.



وكلّف سمير قيدارة بالشؤون الاقتصادية والاستثمار وعادل كريم بالفلاحة البيولوجية وسالم الرابحي بالأشجار المثمرة وفاتن عاشوري بالهياكل المهنية والاقتصاد التضامني وسالم الرمضاني بالمناطق السقوية والخضراوات والفلاحة الذكية وأيوب الكعبي بتربية الماشية ومحمد العيادي بالصيد الساحلي والتقليدي والأحياء المائية.





وعقد اتحاد الفلاحة والصيد البحري المؤتمر السابع عشر، من 8 إلى 11 ماي 2023، تحت شعار "السيادة الغذائية في مواجهة التغيرات المناخية" بمدينة طبرقة، ولاية جندوبة، بمشاركة 430 مؤتمرا قدموا من مختلف جهات البلاد لانتخاب مؤسسات هذه المنظمة الفلاحية.



وأوضح المؤتمرون أن اختيار شعار "السيادة الغذائية في ظل التغيرات المناخية" يأتي في سياق تعيش فيه تونس ظروفا مناخية صعبة واستثنائية أثرت على الإنتاج الفلاحي وعلى مردودية قطاع الصيد البحري وبالتالي على المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسبة التضخم وفي سياق سياسة وطنية قائمة على نظرية السيادة الغذائية.



وتم، في اختتام هذا المؤتمر، انتخاب نور الدين بن عياد رئيسا للاتحاد بـ80 صوتا مقابل 51 صوتا لمنافسه انيس خرباش.



وكان بن عياد قد انتخب في 18 جوان 2022 رئيسا لاتحاد الفلاحة إثر جلسة المجلس المركزي المتكون من 150 عضوا في دورته التاسعة والذي انعقد في 18 ماي 2022 وسط رفض لعبد المجيد الزار الرئيس السابق الذي سحبت منه الثقة بسبب انتمائه الحزبي بالرغم من تاكيده الاستقالة من مسؤولية متقدمة في هياكل حركة النهضة.



