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تطاوين: هبوب رياح قوية مثيرة للرمال والاتربة وتحذير مستعملي الطريق من مخاطرها اليوم وغدا

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 16:42 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تشهد مختلف مناطق ولاية تطاوين ولا سيما الجنوبية منها(رمادة وذهيبة)، منذ صباح اليوم السبت، هبوب رياح رملية قوية تحجب الرؤيا وتثير الاتربة والرمال مصحوبة بموجة من الحر وصلت بعد الظهر الى حدود 41 درجة.

وحذّرت الادارة الجهوية للحماية المدنية بتطاوين، في بلاغ أصدرته اليوم، المواطنين ومستعملي الطرقات على وجه الخصوص مما قد تسببه هذه الرياح من تكسير للاشجار واعمدة التيار الكهربائي، ودعتهم الى تقليص السرعة ومزيد الانتباه.

بدوره حذر المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ اصدره حول تطور الوضع الجوي، من تواصل هبوب رياح قوية الى قوية جدا غدا الاحد بمناطق الجنوب تكون مثيرة للرمال والاتربة وتساهم في انخفاض الرؤية محليا الى ما دون 500 متر.

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