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بطاقات إيداع بالسجن ضدّ الصحبي عتيق وشخصين آخرين في عدد من التهم منها غسيل الأموال

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 11:14 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة،ثلاث بطاقات إيداع بالسّجن، في حقّ القيادي السابق بحركة النهضة الصّحبي عتيق وشخصين آخرين بعد أن تمّ استنطاقهم الليلة البارحة، في تهم تتعلّق بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط المهني والاجتماعي ومسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية والإدلاء بشهادة زور، حسب الناطقة الرسمية باسم المحكمة الابتدائية بأريانة فاطمة بوقطّاية .

واوضحت بوقطّاية في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للانباء انّ الأبحاث تعلقت أيضا بتهم التحريض على الشهادة زورا وتعمّد إخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك.

يذكر أنّ زوجة القيادي السابق بحركة النهضة، الصحبي عتيق، قالت في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم 6 ماي 2023، إنّه تم إيقاف زوجها، وذلك لدى تنقله لمطار تونس قرطاج الدولي بغاية السفرللمشاركة في ندوة . وقد خضع عتيق لاستشارة حدودية فتم إعلامه بأنه محل تفتيش وتم نقله إلى ثكنة أريانة.

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