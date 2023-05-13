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وزير الدّاخليّة يدشن مركزين للحرس الوطني بولاية منوبة

Publié le Samedi 13 Mai 2023 - 06:33 قراءة: 0 د, 33 ث
      
دشّن وزير الدّاخليّة، كمال الفقي، مساء يوم الجمعة، مركز الحرس الوطني حيّ الشباب بمعتمديّة دوّار هيشر والمقرّ الجديد لمركز الحرس الوطني بمعتمديّة الجديّدة، التابعين لولاية منوبة، وفق بلاغ أصدرته الداخلية.

واطّلع الوزير بالمناسبة على سير العمل بمركزي الحرس، مثمنا "المجهودات المبذولة من طرف الإطارات والأعوان في حفظ الأمن العام وتسهيل الخدمات الإداريّة والعدليّة".

وأكد حرص الداخلية على تدعيمهما بالإمكانيات البشريّة والمادّية وتوفير جميع الظرُوف الملائمة للعمل "من أجل الارتقاء بالعلاقة بين المؤسّسة الأمنيّة والمواطنين، إلى مستوى أفضل وتحقيق المعادلة بين دور الأمنيّين في إنفاذ القانُون واحترام الحقُوق والحرّيات".

وقد جرى حفل التدشين بحضور والي منوبة ورئيس ديوان وزير الداخلية والمدير العام آمر الحرس الوطني وعدد من إطارات وأعوان الجهة.

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