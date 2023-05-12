القصرين: اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية بسبيطلة تؤكد على عدم تسريح التلاميذ من فصولهم في صورة وجود أي طارئ

وجّهت اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بسبيطلة (ولاية القصرين)، اليوم الجمعة، دعوتها إلى كافة مديري المؤسسات التربوية بمختلف مناطق المعتمدية، بعدم اتخاذ أي قرارات تخص تسريح التلاميذ من فصولهم، في صورة وجود أي طارئ، إلا بعد الرجوع والتشاور مع أعضاء اللجنة، في سبيل حمايتهم من خطر الفيضانات والتقلبات المناخية، وفق معتمد سبيطلة، حاتم الرياحي.



وأضاف الرياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن أعضاء اللجنة اتفقوا على القيام بدراسة جدّية للأحياء المتاخمة للأودية بسبيطلة والمشيّدة بشكل فوضوي، من أجل حمايتها من خطر الفيضانات، خاصة وأن عددا من منازل أحياء هذه المدينة قد تضررت مساء أمس الخميس، جراء تسرب سيول مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة (47 مليمترا)، على غرار حي "الزياتين" والحي الصناعي ومنطقة "الحدرة".



وذكر كذلك أنه تم اليوم توزيع دفعة من المساعدات الإجتماعية العينية على العائلات المتضررة منازلها، جراء سيول الأمطار الغزيرة (15 عائلة)، من طرف هياكل الشؤون الإجتماعية.



وكانت اللجنة اللجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة بالقصرين، اتخذت مساء أمس الخميس، خلال اجتماع طارئ عقدته بمقر معتمدية سبيطلة، قرارا يقضي بتسخير مبيت المعهد الثانوي سبيطلة 2، لإيواء أصحاب المنازل التي تسرّبت إليها مياه الأمطار وتوفير الإحاطة اللازمة لهم من اعاشة ومساعدات عينية وأسرّة (50 سريرا)، غير أنّ أصحاب هذه المنازل رفضوا بشدّة مغادرة مقرات سكناهم وطالبوا في المقابل بربطهم بشبكتي الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وتعبيد طرقاتهم، رغم أن منازلهم شيّدت بشكل غير قانوني.



يُذكر أن الحالة الصحية للتلاميذ الثلاثة الذين حاولوا مساء الخميس المجازفة والمرور عبر الوادي الرابط بين مدينة سبيطلة ومنطقة الرخمات، جيدة بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة.



