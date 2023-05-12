سيدي بوزيد: حجز 23 طنّا من السداري على مستوى المنطقة البلدية بلسودة

ضبطت مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد، مساء أمس الخميس، شاحنة ثقيلة محمّلة بـــ23 طنّا من الداري وهي بصدد إفراغ حمولتها بمخزن عشوائي، على مستوى المنطقة البلدية بلسودة، وفق المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد مبروك عبادة.



وأوضح، في تصريح لوكالة تونس للأنباء، أنّ العملية تمت تبعا لمعطيات دقيقة توفرت لدى الإدارة الجهوية للتجارة حول تورط بعض الأطراف في التلاعب بالمواد العلفية الأولية (سداري) وتغيير وجهتها نحو المسالك الموازية بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأشار إلى أنه وبعد استشارة النيابة العمومية أذنت الأخيرة لمصالح الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بسيدي بوزيد بتأمين المحجوز واستصفائه لفائدة الخزينة العامة للدولة بالتنسيق مع دائرة ديوان الحبوب كما أذنت لمصالح الحرس الوطني بالاحتفاظ بسائق الشاحنة وصاحب المخزن العشوائي، ومن المنتظر استدعاء الوكيل القانوني لوحدة الإنتاج (المطحنة) التي قامت بترويج البضاعة موضوع عملية الحجز.













