نهائيات البطولة الوطنية المدرسية في الرياضات الجماعية بالمنستير - النتائج

عاشت ولاية المنستير امس على وقع عرس رياضي مدرسي باحتضانها النهائيات الوطنية المدرسية للرياضات الجماعية بمشاركة 400 تلميذ وتلميذة من سبعة ولايات إلى جانب عدد من الإطارات التربوية والأولياء وفق ما أفاد وكالة "وات" المندوب الجهوي للشباب والرياضة بالمنستير رفيق بن عامر.



وتوج فريق المدرسة الإبتدائية المنصورة بالقيروان بالكأس الوطنية المدرسية لكرة القدم "صنف صغار الأداني" ، فيما فاز بكاس صنف صغار الدنيوات فريق المدرسة الابتدائية حي بورقيبة بصفاقس.

ويذكر ان مقابلات كرة القدم جرت بالملعب الفرعي بقصر هلال



وفازت بالكأس الوطنية المدرسية لكرة اليد "صنف صغار الأداني "وصنف صغار الدنيوات المدرسة الابتدائية ابن رشد بالمهدية في حين تحصل على الكأس الوطنية المدرسية لكرة السلة في صنف صغار الأداني فريق المدرسة الابتدائية البشير صفر بالمهدية، اما في صنف صغار الدنيوات فقد كان التتويج من نصيب المدرسة الابتدائية محمّد بالي بصفاقس.

وجرت منافسات كرة اليد بقاعة المكنين فيما دارت مقابلات كرة السلة بقاعة مصطفي بن جنات بالمنستير



وآلت الكأس في منافسات الكرة الطائرة "صنف صغار الأداني" لفريق المدرسة الابتدائية سيدي أحمد بقليبية، بينما في صنف صغار الدنيوات فتوج بالكاس فريق المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 مليتة بقرقنة.



وفي الرقبي تحصل فريق المدرسة الابتدائية "ب.اس. ب" بجمال على الكأس في صنف صغار الأداني ، فيما كان التتويج في صنف صغار الدنيوات من نصيب المدرسة الابتدائية الشهداء بجمال حسب مندوب الرياضة المدرسية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالمنستير الحبيب قداوين.

.وجرت منافسات الرقبي بالملعب الفرعي بقصر هلال





