وزير الصحة يستقبل ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بتونس

خصّص اللقاء الذي جمع مساء أمس الخميس، وزير الصحة على مرابط بممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة بتونس "اليونيسيف" ميشال لو بيشو وخبراء من بنك التنمية الألماني، لتقديم توصيات الخبراء بعد الزيارات الميدانية التي برمجت لمتابعة المشاريع المشرفة على الإنتهاء في إطارمكافحة فيروس كورونا، وذلك من خلال متابعة تركيز المعدات الممنوحة وحسن استغلالها ببعض الهياكل الصحية والمؤسسات الإستشفائية وببعض المؤسسات التربوية.



وثمّن وزير الصحة بالمناسبة الجهود المبذولة من قبل صندوق الأمم المتحدة للطفولة من خلال طرح عديد البرامج المشتركة مع وزارة الصحة، داعيا الى مواصلة مزيد البذل والعمل على تعزيز المكتسبات والإنجازات المشتركة التي وقع تحقيقها نتيجة التعاون المثمر بين جميع الأطراف.

ومن جهة أخرى، أكد كل من ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة وخبراء البنك الألماني للتنمية مواصلة التعاون مع وزارة الصحة في البرامج ذات الإهتمام المشترك، معبّرين عن استعدادهم لمزيد تعزيز هذا التعاون في عدة مجالات من شأنها أن تساهم في رفع مستوى الصحة والرفاهية للجميع.



