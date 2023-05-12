القصرين : تسرب مياه الأمطار لعدد من المنازل الفوضوية بسبيطلة ولجنة مجابهة الكوارث تتخذ جملة من التدابير ( المعتمد الأول)

سجلت معتمدية سبيطلة في ولاية القصرين، مساء أمس الخميس، تهاطل كميات هامة من الأمطار تسببت في تسرب المياه إلى عدد من المنازل المشيدة بشكل فوضوي على ضفاف الوادي، وذلك في منطقة " الحدرة " و"الحي الصناعي"، مما استوجب تدخل وحدات الحماية المدنيّة لشفطها من جل المنازل المتضررة، في انتظار التدخل لتنظيفها من الوحل وتمكين أصحابها من مساعدات عينية، وفق المعتمد الأول بولاية القصرين أحمد الحامدي.وأوضح الحامدي في تصريح ل"وات" أن اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، اتخذت مساء أمس خلال اجتماعها بمقر معتمدية سبيطلة ، قرارا يقضي بتسخير مبيت المعهد الثانوي سبيطلة 2 لإيواء أصحاب المنازل التي تسربت اليها مياه الأمطار، وتمكينهم من الإحاطة اللازمة من اعاشة ومساعدات عينية وأسرّة (50 سريرا).وذكر في سياق متصل، أن اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث الطبيعية ومجابهتها وتنظيم النجدة، في انعقاد دائم لضمان التدخل الناجع والسريع في مختلف مناطق الجهة، مبرزا أن جل معتمديات ولاية القصرين سجلت مساء أمس الخميس نزول كميات متفاوتة من الأمطار بعد انحباس طويل وكان النصيب الأكبر بمعتمدية سبيطلة (45 ملمترا) .يشار الى أن تهاطل الأمطار ببعض المناطق بسبيطلة كانت مرفوقة بحجر البرد ما خلف أضرارا على الأشجار المثمرة والغراسات.