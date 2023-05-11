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تطاوين : تاجيل اضراب عمال شركة الجنوب للخدمات الى يومي 17و18 ماي الجاري

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 20:21 قراءة: 0 د, 44 ث
      
قرر الاتحاد الجهوي للشغل بولاية تطاوين تاجيل اضراب عمال واطارات شركة الجنوب للخدمات الذي كان مقررا لليوم الخميس وغدا الجمعة الى يومي 17و18 ماي الجاري.

وقد صدر القرار عقب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح بمقر الولاية بحضور ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل والكتاب العامين للنقابات الاساسية بالشركة والطرف الاداري وتم خلال هذه الجلسة التداول في جميع النقاط الواردة ببرقية الاضراب وانتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقررة غدا الجمعة مع الشركة التونسية للانشطة البترولية.
ومن المنتظر وفق ما افاد به مصدر من الاتحاد الجهوي للشغل مراسل وات ان تعقد غدا الجمعة بمقر الولاية جلسة عمل بحضور وفد من الشركة التونسية للانشطة البترولية ستخصص للنظر في مطالب عمال واطارات شركة الجنوب للخدمات وشركة البيئة والغراسات والبستنة واستئناف اشغال محطة معالجة الغاز الطبيعي المعطلة منذ ما يزيد عن سبعة اشهر رغم وعد الوزيرة السابقة للصناعة والطاقة والمناجم خلال زيارتها في شهر ديسمبر الماضي للجهة عمال المحطة باستئناف الاشغال وعودتهم للعمل.

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