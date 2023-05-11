قابس: بطاقة ايداع بالسجن في حق والي قابس السابق من أجل شبهة فساد في إسناد رخص بيع أعلاف

أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها، منير عروم، اليوم الخميس، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس قد أصدر يوم الثلاثاء 09 ماي الجاري بطاقة ايداع بالسجن في حق والي قابس السابق، مصباح كردمين، بشبهة فساد في إسناد رخص بيع الأعلاف.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صدور بطاقة الإيداع يأتي من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو الحاق الضرر، وذلك في القضية المشار إليها آنفا.

يشار الى أن محكمة الناحية بقابس قضت يوم 13 افريل المنقضي بسجن والي قابس السابق 3 أشهر من اجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد اعلامه رسميا بقرار فصله، كما تتعلق به ملفات أخرى تتعلق بإسناد رخص تاكسي فردي وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات.



