Babnet

قابس: بطاقة ايداع بالسجن في حق والي قابس السابق من أجل شبهة فساد في إسناد رخص بيع أعلاف

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 18:05 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقابس والناطق الرسمي بإسمها، منير عروم، اليوم الخميس، بأن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقابس قد أصدر يوم الثلاثاء 09 ماي الجاري بطاقة ايداع بالسجن في حق والي قابس السابق، مصباح كردمين، بشبهة فساد في إسناد رخص بيع الأعلاف.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صدور بطاقة الإيداع يأتي من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالادارة أو مخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق فائدة أو الحاق الضرر، وذلك في القضية المشار إليها آنفا.
يشار الى أن محكمة الناحية بقابس قضت يوم 13 افريل المنقضي بسجن والي قابس السابق 3 أشهر من اجل استمرار موظف عمومي في مباشرة وظيفه بعد اعلامه رسميا بقرار فصله، كما تتعلق به ملفات أخرى تتعلق بإسناد رخص تاكسي فردي وحادث مرور يشتبه في تضمنه لبعض المغالطات.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266418


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 11 ماي 2023 | 21 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:18 16:04 12:23 05:16 03:35
Babnet
21°
 Babnet25° Babnet % 43 :الرطــوبة
تونــس Babnet15°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1524°-1725°-1822°-1621°-15
  • Avoirs en devises
    22137,2

  • (11 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,34466 DT        1$ =3,05150 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 Mai)   1081,8 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    