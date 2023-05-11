انتخاب نور الدين بن عياد رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري للفترة النيابية 2023-2028

افرزت نتائج الانتخابات التي اجريت في ختلم المؤتمر السابع عشر للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الملتئم بمدينة طبرقة عن فوز نور الدين بن عياد بثمانين صوتا مقابل 51 صوتا لمنافسه انيس خرباش.



وتعهد بن عياد في كلمة مقتضبة بالعمل على المحافظة على انسجام الفلاحين وتضامنهم والانكباب على الملفات الحارقة لتامين حاجيات البلاد من الغذاء ودعم الاقتصاد الفلاحي.

وكانت اشغال المؤتمر الذي شارك فيه 430 مؤتمرا قدموا من مختلف جهات البلاد قد انطلقت منذ يوم الاثنين 8 ماي الجاري بمدينة طبرقة بحضور وزير الفلاحة والموارد المائية وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية .



وكان بن عياد قد انتخب في 18 جوان 2022 رئيسا للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إثر جلسة المجلس المركزي المتكون من 150 عضوا في دورته التاسعة والذي انعقد في 18 ماي من السنة المنقضية وسط رفض لعبد الحميد الزار الرئيس السابق الذي سحبت منه الثقة بسبب انتمائه الحزبي بالرغم من تاكيده الاستقالة من مسؤولية متقدمة في هياكل حركة النهضة .



في المقابل يعتبر عدد من انصار الزار ان بن عياد مدعوم من السلطة مستندين في ذلك الى استقباله من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد .

ويعول عموم الفلاحين على الاتحاد ان يلعب دوره الحقيقي لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة والمحفوفة بمخاطر تهدد القطاع في مختلف جوانبه بسبب ازمة الجفاف المستفحلة وارتفاع اسعار المواد الاولية ومستلزمات الانتاج.

تغطية :المولدي الزوابي



