Babnet

سليانة: المحامون يقاطعون جميع الجلسات والأعمال الإدارية بكافة المحاكم تنفيذا لاضراب بيوم للتنديد ب"سوء المعاملة"

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 12:33 قراءة: 0 د, 55 ث
      
ينفذ محامو ولاية سليانة، اليوم الخميس، إضرابا بيوم تتم خلاله مقاطعة جميع الجلسات والأعمال الإدارية بجميع المحاكم بالجهة، وذلك للتنديد ب"سوء المعاملة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، عند الاتصال به للنظر في مسألة تمكين الفرع الجهوي من مقر"، وفق قولهم.

واستنكر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بسليانة المولدي اليحياوي في تصريح ل"وات" ما قال انه "سوء معاملة وتراجع المسؤولين عن المحكمة عن تعهداتهم السابقة تجاه المحامين" وفق تعبيره، وأضاف أن المحامين "ناضلوا من أجل محكمة الاستئناف بالجهة منذ سنة 2019 إلى حين تركيزها، غير أنهم محرومون اليوم من مقر للفرع الجهوي"، وقال بالمناسبة أن المرفق القضائي بالجهة يشكو ايضا من نقص فادح في العناصر البشرية، وصعوبة البت في ألاف الملفات.

وأكد اليحياوي اهمية تمكينهم من مقر، سواء بمحكمة الاستئناف أو بالمحكمة الابتدائية لخدمة المحاماة والقضاء، واعرب عن نيتهم اتخاذ لأشكال تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطلبهم، قد يصل إلى الدخول في إضراب غير محدد، مشيرا الى ان المحامين بالجهة دخلوا منذ أفريل المنقضي في تحركات احتجاجية لذات المطلب.

من جهتهم أعرب عدد من المواطنين في تصريحات متطابقة ل"وات" عن تذمرهم من تعطل مصالحهم اليوم الخميس بالمرفق القضائي بسبب إضراب المحامين وتكبد مصاريف التنقل.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 266392


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 11 ماي 2023 | 21 شوال 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:18 16:04 12:23 05:16 03:35
Babnet
25°
 Babnet25° Babnet % 36 :الرطــوبة
تونــس Babnet14°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1425°-1526°-1722°-1523°-14
  • Avoirs en devises
    22002,9

  • (10 Mai)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,35127 DT        1$ =3,05219 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 Mai)   1254,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    